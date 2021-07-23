المشهد اليمني الأول

تداول حجاج ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عدداً من الصور والفيديوهات تظهر طعاماً فاسدا ومنتهي الصلاحية قدم للحجاج خلال موسم حج هذا العام.

وتداول حجاج بشكل واسع صورا لتوزيع وجبات سيئة للغاية خلال موسم حج، كما نشروا صورًا لوجبات غير صالحة للأكل ومنتجات منتهية الصلاحية وفواكه فاسدة قدمت لهم.

وغرد نشطاء في المملكة بشكل واسع على هاشتاغ (وجبات الحجاج سيئة للغاية)، معتبرين ذلك فشلاً ذريعاً للسلطات السعودية في ترتيب موسم الحج، رغم قلة عدد الحجاج بشكل كبير والذي لم يتجاوز 60 ألف حاج.

يأتي هذا في حين تزعم وزارة الحج السعودية بالالتزام بأعلى مستويات الاحتياطات الصحية.

وأكد الحجاج أن هذه الخدمات السيئة تمت رغم ارتفاع تكلفة موسم حج العام الحالي، حيث دفعوا ما لا يقل عن 15 ألف ريال سعودي لقاء هذه الخدمات، لكن قدمت لهم أطعمة متعفنة ومنتهية الصلاحية، واصفينها بأنها يجب ان “ترمى في الزبالة”.

الخبر اليمني