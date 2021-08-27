المشهد اليمني الأول

أبلغ محامي الدفاع الأسباني عن سفينة الصيد كوبيجا التي احتجز طاقمها من قبل مرتزقة السعودية -قوات هادي- في المكلا قبل 11 شهراً، أن قبطان السفينة وطاقمه يواجهون ظروفا قاسية، ويعيشون منذ 10 أيام بدون طعام، بينما يتناولون مياه شرب مشكوك فيها، وشاي محلي فقط.

وقال المحامي مانويل كامانو إن العديد من البحارة مرضى محذراً من مهزلة.

واحتُجز طاقم السفينة الذي يبلغ 34 شخصا بينهم القبطان الاسباني “بابلو كوستاس” بتهمة الصيد غير المشروع، ولا يعرف إن كانت القوات التي احتجزتهم تتبع هادي فعلا، ام قوات تابعة مباشرة للتحالف، غير أنهم يعيشون ظروف احتجاز محفوفة بالمخاطر في ميناء المكلا .

El capitán del buque '#Cobija' Pablo Costas Villar y los otros 30 tripulantes retenidos en el #Yemen se han quedado sin víveres y sólo ingieren agua hervida con azúcar desde hace dos días!

"No tenemos víveres, no podemos aguantar más"

Solidaridad!@M_Presidencia#SOSPabloCostas pic.twitter.com/2DdoiXu2CI — Manel Márquez (@manelmarquez) August 20, 2021

وبحسب وكالة سبوتنيك “النسخة الأسبانية” فإن جهود الدبلوماسية الإسبانية لإعادة هذا قبطان السفينة إلى وطنه باءت بالفشل.

وأشارت الوكالة إلى أن القبطان يشعر وطاقمه بالعجز، حيث تم احتجازهم في رصيف ميناء المكلا ، ويبدو أن الإجراءات القانونية التي يتم احتجازهم بموجبها تشكل طريقاً مسدوداً.

وأوضحت أن حكما يمنيا قضى بسجن البحار كوستاس لمدة ثلاثة أشهر، وهو الحكم الذي لم يتم تنفيذه بعد استئناف من قبل مالك السفينة في محكمة استئناف حضرموت، لكن تم إبطال الاستئناف من قبل المدعي العام التابع لحكومة هادي والذي يعيش لاجئاً في السعودية.

Pablo Costas é un mariñeiro que está secuestrado en Iemen xunto cos 32 membros da tripulación do barco Cobija, mentres o goberno non fai nada por repatrialo. Este sábado esixiremos en Bueu, coas súas veciñas e familiares, que o traían de volta xa! ✊🏾 pic.twitter.com/Yl31eVgUCN — CUT Galiza (@CUTGaliza) August 27, 2021

بدون طعام، ولكن مع الفئران

“رهيب”. هكذا يصف المحامي كامانو التدهور في وضع كوستاس وزملائه، والذي وصفه أيضاً بأنه “طارئ إنساني وصحي” بعد قضاء عدة أيام دون تناول طعام صلب، وهو ظرف نقلته منظمة حقوقية أسبانية في رسالة إلى المديرية العامة للإسبان في الشؤون الخارجية والقنصلية قبل وصول بعض الإمدادات يوم 27. “لم ترغب هيئة الميناء في تمرير الطعام لهم ، إنها عملية اختطاف قاسية ومتكاملة” ، على حد قوله.

كما أنه ليس لديهم مياه صالحة للشرب أكثر أو أقل. يوضح بابلو كوستاس ، في اتصال مع سبوتنيك عبر نظام المراسلة عبر WhatsApp: “لقد أخرجناها من حوض مياه قذرة تملأه شاحنة صهريجية ، ثم قمنا بغليها عدة مرات” . أدرك في رسائله الصوتية أن السفينة مليئة بالجرذان والصراصير ، وأن الحرارة الخانقة تجعل النوم والعيش في غاية الصعوبة. “من المستحيل النوم في الكبائن ، فنحن ننام على سطح السفينة”.

❌ O abandono de Pablo Costas e a tripulación do Cobija nun país en guerra é un acto despreciábel de irresponsabilidade. Esiximos ao goberno do Estado español que, dunha vez por todas, poña interese e solución neste caso. pic.twitter.com/LBML9fETR7 — CUT Galiza (@CUTGaliza) August 24, 2021

أصيب أربعة من أفراد الطاقم بالمرض ، أحدهم – إندونيسي – في حالة خطرة. ويشير إلى أن “الجسد لا يستغني عن المزيد ، والبعض يبدأ في السقوط”. “الطفل يعاني من الحمى والدوار والقيء والموت ويفقد الرؤية. سنموت هنا . لا أعرف كيف يوافقون على ذلك.”

“إنه لشيء مجنون ، مستوى مخيف من السادية. تقاعس السلطات الإسبانية والدبلوماسية والقنصلية ، مذهل ، إنه غير مسبوق” ، يضيف كامانو ، الذي يبلغ عن “تهديدات” من هيئة الميناء. وهذا هو السبب في أننا نقول إنها عملية خطف ، على الرغم من أننا لا نعلم أنه تم طلب فدية “.

هناك شئ غير صحيح

كلفت وزارة الخارجية الإسبانية ، التي ليس لها مفوض دبلوماسي في اليمن ، سفارتيها في القاهرة (مصر) والرياض (المملكة العربية السعودية) وكذلك القنصلية في مسقط (عمان) لحل وإخلاء بابلو كوستاس. وفي رسالة بعث بها إلى زوجة كوستاس ، أكد المدير العام للإسبان في الخارج والشؤون القنصلية ، خوان دوارتي ، أنه “تم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عودته في أسرع وقت ممكن”.

@MAECgob Lo del patrón de pesca Pablo Costas retenido en Yemen en condiciones infrahumanas desde hace 11 meses ¿No les parece urgente desde sus confortables despachos?. #PabloCostas pic.twitter.com/85K0NGmUVq — M. Mar (@UcaMartn1) August 27, 2021

على الرغم من أن قبطان غاليسيا لا يغادر السفينة ، إلا أن الطاقم يغادر. ويشرح قائلاً: “إنهم يخرجون إلى قفص الاتهام ويتوسلون شيئًا ما ، ويتصرفون مثل الفئران ، وهناك المئات هنا”.

ويضيف مانويل كامانيو: “إنه مشهد عسكري”. ويقول: “المكلا ميناء لوجستي ، وتنزل الأسلحة والجنود هناك. وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر من الصراع يبعد 100 كيلومتر ، إلا أن هناك طلقات نارية في الليل”. الصراع الذي يلمح إليه هو الصراع الذي يدور بين فصيل الرئيس السابق صالح ، المدعوم من المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الخليج الفارسي، ضد الحوثيين.

تجاوز حجم مبيعات الأسلحة من قبل إسبانيا للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في الحرب على اليمن 2050 مليون يورو بين عامي 2015 و يونيو 2020 ، وفقًا للتقارير السنوية المختلفة لوزارة التجارة ، حسب صحيفة Public. أكثر من النصف، 1234 مليون ، تم دفعها من الرياض. وفي نفس الفترة ، بلغت المساعدات الإسبانية الممنوحة لليمن لأغراض إنسانية 2.3 مليون يورو.

على خلفية أخرى ، في 23 يوليو ، صوتت إسبانيا ، خلال الدورة 44 للجنة التراث العالمي لليونسكو ، لصالح عدم إعلان الحاجز المرجاني الأسترالي في خطر. كما صوتت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وروسيا ، من بين دول أخرى ، بالسلب.

فوضى قانونية

يرى كل من كوستاس وكامينو أن الوضع هو نتاج موقف خاطئ مبدئي في وزارة الشؤون الخارجية ، التي تطلب وثائق قانونية لم يحصلوا عليها للتو والتي يشك في وجودها ، كما يقولون.

يقول بابلو كوستاس: “سيتم حل المشكلة بمجرد أن تكسر إسبانيا خطابها ، لأنها تقول إنها تنتظر حلاً قضائياً في اليمن ، بلد مفكك ، مليء بالعصابات وبدون عدالة من أي نوع ، مع حكومة هاربة”. . “طالما لم يتم كسر هذا الخطاب من قبل وزير الثروة السمكية في Xunta de Galicia ، ووزارة الخارجية والسفارات الإسبانية في المنطقة ، فسوف أتعفن هنا. انتظار القرار القضائي اليمني هو مهزلة”.

"El gobierno pretende callar los medios y sigue sin hacer nada por Pablo Costas y la tripulación del Cobija, secuestrados en Yemen" -Caso Pablo Costas secuestrado en Yemen en situación extrema

¡SIN AGUA, SIN VÍVERES Y SIN ATENCIÓN MÉDICA!https://t.co/M11SNTrq3d pic.twitter.com/7PVPXxspyM — Joseba Mirena (@CasviFactory) August 25, 2021

يكرر كوستاس أنهم لم يروه أبدًا “أي ورقة” وأن كل ذلك يتلخص في “الخداع”. ويقول “إن القنصلية الإسبانية في الرياض تطلب وثائق منذ شهور ولا يعطونها لعدم وجود أي وثائق” ، معربًا عن أسفه لمعاناة البحارة من التأخير. وأضاف “لم يحاكموا قط ولا توجد ورقة. إنه احتجاز غير قانوني وخطف كامل أمرت به أستراليا ووافقت عليه إسبانيا”.

وتتذكر CUT في بيان “من الميناء أشاروا إلى أنه ليس لديهم مشاكل مع مغادرته ، لكنهم أبلغوه بأن النائب العام المنفي في السعودية قد استأنف الحكم”. يؤكد بابلو كوستاس هذا الاحتمال ، ولكن مع الفروق الدقيقة. “مندوب النقل الحكومي هنا ، من خلال التهديدات ، يقوم بابتزاز الأشخاص من قبل المجموعات لأخذ السفينة وأخذها على بعد حوالي 24 ميلاً شمال شرق هنا إلى ميناء أصغر ، الشحر. إذا لم يكن الأمر كذلك ، كما يقول ، فلن يمنحهم الإذن بالمغادرة من أجل بلادهم ، لكن الشحر هي ميناء الموت ؛ فالسفن والطواقم تذهب إلى هناك لتركهم يموتون.