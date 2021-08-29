المشهد اليمني الأول

أبرز مركز دراسات Brookings الأمريكي أساليب النظام السعودي في قمع الغضب الشعبي ومواجهة المطالب بالإصلاح والحريات العامة.

وقال المركز في تقرير له إن المسئولين في السعودية انتهازيّون يخافون أن يُخلعوا من السلطة، ويلجأون لاستراتيجيات الاحتواء والردع بالقمع تارة والإنفاق تارة أخرى، ويواجهون الضغط باللجوء إلى القوّة الوحشية أو حملات التشهير والقمع القضائي.

وجاء في التقرير أنه قبل عشر سنوات، أطاحت الانتفاضات العربية بأربعة “رؤساء مدى الحياة” في تونس وليبيا ومصر واليمن.

وقد نجا ثمانية من ملوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الرغم من أن العديد من بلدانهم شهدت اضطرابات معتدلة أو كبيرة، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والأردن والمغرب. فيما واجهت الإمارات العربية المتحدة وقطر أقل منافسة على الملكيات.

ومنذ ذلك الحين، قام العلماء بدراسة ما يعني أنه لم يتم الإطاحة بأي ملك وما إذا كان النظام الملكي العربي يهم نتيجة بقاء النظام.

واعتبر خبراء أن الأمر مختلف مرتبط هذا الأخير لشرعية الملوك، والدعم الخارجي ، والثروة من الموارد.

وعلى الرغم من عدم وجود إجماع، إلا أنه من الواضح أن الملوك احتووا مرارا وتكرارا ونجحوا أنواعا مختلفة من تهديدات المعارضة لعقود قبل الربيع العربي وما زلنا نفعل ذلك بعد 10 سنوات.

واليوم، لا تزال مسألة البقاء الملكي العربي وثيقة الصلة بالموضوع. منذ انتفاضات 2011، اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء الأردن والمغرب والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان والكويت.

وعادة ما تكون ناجمة، جزئيا على الأقل، عن المصاعب الاقتصادية، مما يشير إلى أن الاحتجاجات ستستمر، لا سيما بالنظر إلى العواقب الاقتصادية لوباء الفيروس التاجي.

ومما يثير القلق، في جميع المجالات، أن الملوك العرب قمعوا بشكل متزايد المنتقدين والجهات الفاعلة المعارضة. في الحالات القصوى، لجأت الأنظمة إلى الاغتيال وتعذيب وفي حالات أخرى، استخدموا الإجراءات القضائية وأحكام السجن الطويلة لتقييد المعارضين.

ومع تزايد السخط الشعبي بسبب القمع المتزايد والمشاكل الاقتصادية المستمرة، من المرجح أن يحدث المزيد من التنازع في العديد من هذه الحالات.

ومع ذلك، قد يجد الملوك العرب أن استراتيجيات الاحتواء المعتادة الخاصة بهم سوف تكون أقل فعالية مع تحول السكان وحركات المعارضة، وأن الوقت قد حان لكي يتكيفوا مع سلوكهم.

ربيع الملوك

اندلعت الاحتجاجات المرتبطة بالربيع العربي في جميع أنحاء الممالك بشكل عام بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

على سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية، حيث كانت الاضطرابات محفزة بسبب حرق رجل مسن لنفسه بسبب سوء الظروف المعيشية، احتج الناس على المصاعب الاقتصادية والتمييز ضد الشيعة والمشهد السياسي المقيد.

وقعت الاضطرابات الأكثر أهمية في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط والمكتظة بالشيعة والتي خرج سكانها مرارا وتكرارا إلى الشوارع بسبب التهميش وعدم المساواة والقمع.

وفي الكويت الغنية بالنفط، سعى المواطنون إلى نظام سياسي أكثر تمثيلا وإصلاحات من شأنها أن تقلل من سلطات الأمير، لا سيما من خلال إضفاء الشرعية على الأحزاب السياسية.

ففي الممالك الضعيفة اقتصاديا مثل الأردن والمغرب وعمان، اندلعت الاضطرابات بسبب ارتفاع معدلات البطالة، والإصلاحات المخطط لها في مجال الدعم، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

كما سعى المحتجون إلى إجراء إصلاحات دستورية، وقوانين انتخابية أفضل، وانتخابات شفافة، وسلطات تشريعية أقوى. شهدت الإمارات وقطر اضطرابات محدودة للغاية. نظم حوالي 150 إماراتيا عريضة تطالب بفتح سياسي أكبر من خلال الاقتراع العام والمجلس الوطني الاتحادي الأقوى.

في قطر، لم تكن هناك التماسات أو احتجاجات. ومع ذلك، وبعد وقت قصير من إعلان النظام الكويتي أنه سيقدم للمواطنين ما مجموعه 4 مليارات دولار من الصدقات، طالب المواطنون القطريون بحزمة مماثلة.

وعلى الطرف الآخر من الطيف، شهدت البحرين أكبر قدر من الاضطرابات، مع تصاعد الاحتجاجات التي سعت في البداية إلى الانفتاح السياسي والمساواة للأغلبية الشيعية بسبب استخدام النظام للقوة المفرطة.

في الواقع، كانت البحرين الملكية الوحيدة التي دعت فيها حركة الاحتجاج إلى تنازل الأسرة الحاكمة عن العرش. وأدى العنف الوحشي إلى مزيد من الاحتجاجات، مما أدى إلى مزيد من القمع.

تكثفت هذه الحلقة في نهاية المطاف، وطلب النظام الملكي البحريني وحصل عسكري المساعدات من جيرانها لاحتواء الوضع.

النجاة من الربيع العربي

حاول معظم الملوك العرب احتواء انتفاضات عام 2011 بطريقة مشابهة إلى حد كبير: فقد منحوا حوافز نقدية وتنازلات سياسية محدودة، والتي اقترنت بتكتيكات قمعية قيدت المتظاهرين المستمرين وردعت المزيد من المنافسة. وبطبيعة الحال، واعتمادا على ثروة النظام ونوعه، قدم البعض تنازلات أكثر أو قمعوا المتظاهرين بقسوة أكبر من غيرهم.

وفي الواقع، يمكن تصنيف الملكيات العربية وفقا لأنظمتها السياسية وظروفها الاقتصادية. وعلى نطاق واسع، هناك أفقر الممالك – المغرب والأردن – والممالك الخليجية الأكثر ثراء نسبيا.

ويمكن تقسيم المجموعة الأخيرة إلى ثلاث فئات: الدول الريعية ذات الكثافة السكانية الصغيرة والاحتياطيات العالية من الموارد الطبيعية (الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة)، والمملكة الغنية بالنفط التي يبلغ عدد سكانها أكبر بكثير (المملكة العربية السعودية)، والممالك الخليجية الضعيفة اقتصاديا (عمان والبحرين).

تتراوح أنظمتهم السياسية من الملكية المطلقة إلى الديكتاتوريات الناعمة. المغرب والأردن يتلاءمان مع الوصف الأخير؛ لديهم حد أدنى من مكونات الديمقراطية وآليات تضمن بقاء الحاكم أقوى جهة فاعلة.

على الرغم من أن الكويت والبحرين لديهما فرص ضئيلة وتنمية مجموعات المجتمع المدني، إلا أن الممالك الخليجية عموما لديها أنظمة سياسية أكثر تقييدا مقارنة بالمغرب والأردن.

وتساعد هذه التصنيفات على شرح كيفية تفاعل الأنظمة مع السكان وحركات المعارضة. وبوسع الملكيات الأكثر ثراء أن توفر للمواطنين امتيازات مادية على نحو لا تستطيع فيه الملكيات الأكثر فقرا أن توفر له.

خلال الانتفاضات، في حين قدمت الملكيات الأكثر فقرا مثل المغرب والأردن تنازلات نقدية متواضعة مثل تدابير التقشف المتأخرة وزيادة الدعم، يمكن للدول الريعية مثل الإمارات العربية المتحدة تحمل تكاليف مشاريع تنموية بمليارات الدولارات.

وعلاوة على ذلك، تواجه الملكيات ذات المجتمع المدني القوي والجماعات السياسية معارضة أكبر أو أكثر تواترا من الملكيات المطلقة، ومن غير المرجح أن تقمعها بقسوة. وهذا يفسر جزئيا سبب قيام قوات الأمن في البحرين والمملكة العربية السعودية بقتل عدد هائل من المتظاهرين مقارنة بالمغرب والأردن.

ومع ذلك، فقد احتوى معظم الملوك العرب انتفاضات عام 2011 من خلال منح تنازلات نقدية وسياسية فضلا عن القمع. والجدير بالذكر أن النظام السعودي وعد أمضى 130 مليار دولار لزيادة الرواتب، وبناء المساكن، وتنفيذ مشاريع أخرى.

في الإمارات العربية المتحدة تم التعهد 1.6 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في الإمارات الشمالية الأكثر فقرا.

واتخذ النظام البحريني خطوة استباقية بمنح كل أسرة بحرينية 2600 دولار في شكل هبات نقدية، في حين أن النظام الكويتي المقدمة جميع المواطنين مع 3500 دولار. قطر زيادة أجور المواطنين في القطاع العام بنسبة 60٪. وتأخرت تدابير التقشف في الأردن والمغرب وعمان.

وعدت السعودية والبحرين وعمان والأردن بخلق عشرات الآلاف من فرص العمل في القطاع العام. تم زيادة الدعم أو إدخاله في المغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

وفيما يتعلق بالتنازلات السياسية، منح الملوك العرب إصلاحات محدودة حدت من تقييدها إلى الحد الأدنى مع معالجة بعض مطالب المعارضة.

تم وضع قوانين انتخابية جديدة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والمغرب. سعت الإصلاحات إلى استرضاء المتظاهرين واحتواء خطر الانتفاضات، وليس إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجال السياسي أو فتحه بصدق. وفي معظم الحالات، أثار عدم وجود هذه الإصلاحات المزيد من الاحتجاجات في وقت لاحق، والتي تم قمعها على الفور.

وبشكل عام، لم يستخدم القمع بشكل مفرط كما هو الحال في البحرين، بل كأداة تكميلية تهدف إلى ضمان قبول المحتجين للتنازلات وردع المزيد من الاحتجاجات. وألقي القبض على المتظاهرين في جميع المجالات، وقيدت الحريات بعد ذلك.

وفي الكويت، تم تجاهل متظاهري البدون عديمي الجنسية أو التهديد بترحيلهم. وفي المملكة العربية السعودية، حيث زاد النظام من وجود قوات الأمن في بداية الاحتجاجات، استهدف المتظاهرون الشيعة في المنطقة الشرقية أكثر من المتظاهرين السنة. وفي العديد من هذه الملكيات، سجن النشطاء الذين انتقدوا النظام في أعقاب الانتفاضات.

بعد الربيع

وعلى الرغم من الآمال في أن تجلب الانتفاضات انفتاحا سياسيا أكبر على هذه الممالك، إلا أن الملوك العرب لم يفوا بمعظم وعود التحرير. وقد أدى خيبة الأمل الشعبية التي تلت ذلك من هذه الأنظمة – إلى جانب المصاعب الاقتصادية وعدم المساواة والفساد – إلى تكرار نوبات من التنازع منذ عام 2011.

في البحرين، اندلعت الاحتجاجات من فترة تتراوح بين مظاهرات كبيرة – كما في مارس 2012، حضرها حوالي 100،000 شخص – إلى مسيرات على نطاق أصغر مثل على 14 فبراير من هذا العام. اشتبكت قوات الأمن والمتظاهرون مرارا بين عامي 2011 و2020.

معظم هذه الاحتجاجات كانت سلمية، ولكن قوبلت جميعها القمع الوحشي، بما في ذلك التعذيب والضرب والاعتقال والغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية والترهيب. كما منعت السلطات الوصول إلى الإنترنت، وداهمت المدارس، واعتقلت واتهمت العاملين الطبيين الذين عالجوا المتظاهرين.

وفي الحالات الأخرى الأقل تطرفا، كانت الحريات ومساحة الاعتراض مقيدة إلى حد كبير بعد عام 2011. الملكيات مثل الكويت و عُمان اعتماد قوانين جديدة أكثر تقييدا.

سجن نشطاء ومنظمو احتجاجات في المملكة العربية السعودية، عمان، والمغرب. ووردت تقارير عن وقوع تعذيب في المملكة العربية السعودية.

استخدمت قوات الشرطة الضرب أو الغاز المسيل للدموع أو خراطيم المياه ضد المتظاهرين في الأردن. قمع النظام السعودي المعارضة المتكررة في منطقة القطيف بين عامي 2017 و2020.

كما نفذت لمدة سنتين تطهير من الشخصيات التجارية والسياسية البارزة، نفذت حملة ضد النسويات بين عامي 2018 و 2019، وهو واسع يعتقد أنه دبر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

توقعات: وقت للتغيير

تظهر الدروس المستفادة من البقاء الملكي أثناء الانتفاضات العربية ومنذها أن الملوك، مثل جميع الحكام، انتهازيون.

ولتجنب الإطاحة بالسلطة والحفاظ عليها، يستخدمون استراتيجيات الاحتواء والردع التي تنطوي على مزيج من القمع والإنفاق العام والخطوات التصالحية.

والأهم من ذلك أنها تكيفت استراتيجيا على مر السنين؛ واليوم، يعرف معظم الملوك أنهم مقيدون بالسياق التاريخي. وهم يواجهون ضغوطا لاستخدام القوة الوحشية بشكل أكثر اقتدارا من أسلافهم لتجنب ردود الفعل المحلية والدولية. وبدلا من ذلك، يلجأون إلى المناورة السياسية وحملات التشهير والقمع القضائي.

ومع مرور الوقت، فإن وعود هذه الأنظمة التي لم تتحقق بالإصلاح والتنمية سوف تلحق بها.

كما تتعلم الجهات الفاعلة المعارضة والسكان من سلوك النظام، وتعديل أعمالهم لتعزيز مصالحهم، والتكيف مع السياقات المتغيرة.

من المرجح أن تصبح استراتيجيات احتواء التهديد هذه، التي جربت وحقيقية، أقل فعالية تدريجيا مع تطور حركات المعارضة وتحول السكان. وعلاوة على ذلك، فإن استخدام الأنظمة المتزايد للقمع ليس مستداما ويمكن أن يؤدي إلى رد فعل عنيف.

ومع مرور الوقت، ستلحق بها وعود هذه الأنظمة التي لم تتحقق بالإصلاح والتنمية، وسيتعين عليها تكييف الطرق التي تتفاعل بها مع الجهات الفاعلة المعارضة وسكانها على نطاق أوسع، خاصة مع اقتراب المزيد والمزيد من المنافسة.