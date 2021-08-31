المشهد اليمني الأول

ناقش اجتماع اليوم بأمانة العاصمة برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، مستوى الإنجاز في تنفيذ مصفوفة الخطة المرورية للحد من الاختناقات وتسهيل حركة السير بمديريتي السبعين والوحدة وتعميمها على بقية المديريات.

وتطرق الاجتماع الذي ضم أمين العاصمة حمود عباد وأمين عام المجلس المحلي أمين جمعان، وأعضاء الهيئة الإدارية حمود النقيب وشرف الهادي وعادل العقاري، ووكلاء الأمانة ومدراء المديريات والمكاتب المعنية، إلى نسبة إنجاز المصفوفة ومتطلبات تثبيت الأوضاع في الشوارع والأسواق المستهدفة والإشكاليات التي تواجه التنفيذ والحلول والمعالجات المقترحة.

وفي الاجتماع أشار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، إلى أهمية الخطة المرورية لتمكين جميع الجهات من الحفاظ على النظام والقانون والتحرك بالاتجاه الصحيح لتنفيذ المهام الموكلة إليها للخروج بنموذج سليم على مستوى الأمانة وإمكانية تعميمه على المحافظات.

وتطرق الى المسئولية الملقاة على عاتق قيادة وموظفي أمانة العاصمة ورجال الأمن والمرور في خدمة المواطن، وما تقتضيه المرحلة من انضباط وتحمل للمسئولية والعمل من أجل تحقيق الأهداف والغايات المنشودة في ظل استمرار العدوان والحصار.

وأشاد محمد علي الحوثي، بالجهود المبذولة في إعداد مصفوفة الخطة المرورية الشاملة والخطوات المتخذة لوضع المعالجات المرورية في مديريتي السبعين والوحدة ورفع المخالفات العشوائية التي تمثل عائقاً امام حركة السير سواء كانت سابقة أو لاحقة.

ولفت إلى أهمية تقييم كافة الخطوات والمعالجات المرورية المتخذة خلال الفترة الراهنة لتلافي جوانب القصور في المرحلة القادمة، وقياس مدى نجاحها وتصحيح الأخطاء أن وجدت.

وقال” من الطبيعي أن توجد أخطاء في العمل وتحتاج إلى تصحيح، ولكن الخطأ أن يستمر الجمود ونحن نشاهد الاختناقات المرورية في مختلف الشوارع دون وضع أي حلول أو معالجات لتسهيل حركة السير”.

ودعا محمد علي الحوثي، المواطنين إلى مساندة جهود قيادة وموظفي الأمانة والجهات المعنية في تنفيذ خطة مرورية شاملة، وتثبيت الاوضاع واتباع ارشادات المرور وعدم ارتكاب المخالفات والوقوف العشوائي في الشوارع والأسواق لما يسببه من اختناقات مرورية.

وأوضح أن مصفوفة الخطة المرورية الشاملة ستطبق بمختلف المحافظات، حسب طبيعة كل مدينة ومحافظة.. حاثاً أمين العاصمة وأمين محلي الأمانة لعقد اجتماعات مع المديريات، لإعداد وتنفيذ خططها.

وأشار عضو السياسي الأعلى، إلى أهمية دور وسائل الإعلام على مستوى الأمانة لمساندة جهود تحسين الخدمات، وإعداد خطة متكاملة بالتنسيق مع الخطباء والمرشدين لتوعية المجتمع، بأهمية الالتزام بقواعد وإرشادات المرور وإزالة المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.

بدوره رحب أمين العاصمة بعضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، مؤكداً أن إسهاماته وتوجيهاته ودعمه المستمر للأمانة تسهم في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.

وثمن اهتمام عضو السياسي الأعلى، في تطوير الخطط المرورية بأمانة العاصمة وإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لتنظيم وتسهيل حركة السير والحد من الاختناقات.

وأكد عباد، أن أمانة العاصمة ومكاتبها التنفيذية والجهات ذات العلاقة، تعمل بجهود متواصلة لأداء مهامها سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ الميداني، وفقا لما ورد في المصفوفة المرورية المقرة في الاجتماع الذي عقد برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي.

ولفت إلى أنه تم بمديريتي السبعين والوحدة، تشكيل لجان وتنفيذ حملات ميدانية لإزالة عوائق حركة السير والمظاهر العشوائية وتنظيم الأسواق والشوارع، والبدء بتنفيذ هذه الإجراءات بمديريات التحرير وشعوب ومعين، إلى جانب التعميم على بقية المديريات وتشكيل لجنة معنية بمتابعة التنفيذ.

وأكد أمين العاصمة، الحرص على اتخاذ الخطوات العملية وتوفير الامكانيات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ مصفوفة الخطة المرورية، بما يسهم في الحد من الاختناقات وتسهيل حركة السير في الشوارع والتقاطعات وتعزيز الأداء المروري بالميدان.

فيما استعرض مديرا مديريتي السبعين محمد الوشلي والوحدة صالح الميسري، مصفوفة المعالجات المرورية والخدمية بالمديريتين، والمعالجات المتخذة في شوارع” 14 أكتوبر وحدة وبيت بوس بالسبعين، والزبيري وحدة بالوحدة ” والصعوبات التي تواجه تثبيت الأوضاع فيها والمعالجات المقترحة.

حضر الاجتماع مدراء الأمن والمرور والأشغال والنظافة والجهات المعنية وقيادات أمانة العاصمة.