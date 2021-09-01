المشهد اليمني الأول

زامل | ذياب الفلا

أداء | عيسى الليث

كلمات | الحسين المحضار

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ضج صدري للحرايب كل ضجي

والنشاما اتحزمت والضرب هاج

من بنادقنا المحاجي ماتحجي

تكسر اعظام العدا كسر الزجاج

مرحبا بك من خشوم اترج رجي

ف الحرايب وقعها جاب ارتجاج

جاتك اذياب الفلا من كل فجي

صف متكامل ولا فيه انعواج

منها اذيالك من الموقع تهجي

لو تغوص البحر ماتلقى خراج

من تعدا حدنا ماله منجي

كم بنينا من جماجمهم سياج

يالله انا بك توكلنا ونرجي

نصر ك اللي يشرح الصدر ابتهاج

الولا لك والنبي والال نهجي

ممتزج في دمي وعظمي امتزاج