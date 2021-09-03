المشهد اليمني الأول

تداول الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من معاناة المواطنين اليمنيين أمام منفذ الوديعة، الواقع على الحدود اليمنية السعودية.

ويظهر الفيديو ان معاناة المواطنين اليمنيين لاتنتهي حيث شكى مسافرون من تعمد حكومة المرتزقة مايسمى الشرعية والسعودية اذلالهم في منفذ الوديعة.

ويظهر صورة تكدس مئات السيارات والباصات في طوابير طويلة.

وقال ناشطون إنه من خلال ذلك نتج معاناة إنسانية لآلاف المسافرين اليمـنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في وطنهم لاسباب غير معروفه.

وطالبوا بلجنة تحقيق تكشف اسباب هذا التكدس المستمر ومحاسبة المتسببين بذالك.