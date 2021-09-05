المشهد اليمني الأول

التقى رئيس العدو الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الأسبوع الماضي، بالملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية، عمّان.

وناقش رئيس العدو الإسرائيلي والملك الأردني قضايا إستراتيجية بما يخص العلاقة الثنائية بين الدولتين وقضايا المنطقة، وفقًا لما جاء في بيان صدر عن رئيس كيان العدو الإسرائيلي.

قال هرتسوغ عن اللقاء إن “الأردن دولة مهمة جدا، أنا أحترم الملك عبدالله، قائد كبير ولاعب مركزي في المنطقة، في محادثتنا تناقشنا بقضايا مركزية تخص المنطقة منها الزراعة والطاقة وأزمة المناخ”.

وأشار هرتسوغ إلى أن “هناك رغبة في المنطقة بالحديث والتقدّم، وفي هذه الأيام نحيي السنة الأولى على اتفاقيات أبراهام الهامّة التي تغيّر وجه الحوار في المنطقة”.

وذكر موقع “واللاه” العبري بأن تم الاتفاق على الزيارة بشكل مسبق بين هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد.