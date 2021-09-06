المشهد اليمني الأول

نفذت النيابة العامة اليوم، حكم القصاص الشرعي، بحق أربعة من الجناة لقتلهم عمدا وعدوانا المجني عليه عبدالله قائد عبد الله محمد الأغبري.

حيث نفذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص في ساحة الإصلاحية المركزية بحق الجناة: عبد الله حسين ناصر السباعي، وليد سعيد الصغير العامري، محمد عبدالواحد محمد الحميدي، ودليل شوعي محمد الجربة.

وشهد تنفيذ القصاص، أولياء الدم، بعد تلاوة عضو التنفيذ بنيابة شرق أمانة العاصمة محمد القطامي , وثيقة تصديق وتنفيذ الحكم الصادرة عن رئيس المجلس السياسي الأعلى.

حضر تنفيذ الحكم عدد من قضاة النيابة وقيادات ومسؤولو الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة.