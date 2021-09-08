المشهد اليمني الأول

قالت الشركة السعودية للكهرباء (SEC) المملوكة للدولة والشركة المحتكرة لنقل الكهرباء في المملكة، اليوم الأربعاء إنها حصلت على قرض بقيمة 2.58 مليار دولار لإعادة تمويل ديون قائمة ولأغراض عامة للشركة.

وقالت الشركة في بيان بالبورصة إن التسهيلات الائتمانية المتجددة مدتها ثلاث سنوات وتم تقديمها من قبل مجموعة من 11 مصرفاً.

القرض المتجدد هو القرض الذي يمكن سحبه وسداده وسحبه مرة أخرى خلال فترة الإقراض المتفق عليها.

الخبر في سياقه هو أمر عادي في سياق الشركات الكبرى التي تتحصل على قروض لتطوير منشأاتها وسداد ديونها ولكن تبعاته على المواطنين والمقيمين في المملكة ستكون كارثية وبالأخص اصحاب الدخل المحدود.

سيترتب على هذا القرض زبادة في اسعار تعريفة الكهرباء رغم ما تجنيه الشركة من ارباح هائلة في الأصل وستنعكس هذه الزيادة على أسعار المواد الغذائية وكل ما يتعلق بالكهرباء في المملكة لتعويض التكاليف الزائدة أي في نهاية الأمر فإن المواطنين والمقيمين سيدفعون هذا القرض من جيوبهم المفلسة اصلاً لأن تكاليف المعيشة في المملكة ارتفعت بشكل لا يطاق في السنوات الأخيرة منذ تولي ابن سلمان ولاية العهد.

ويشكو الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة من عدم قدرتهم على دفع فواتير الكهرباء الخاصة بمنازلهم, ومن يتصفح موقع التواصل الإجتماعي تويتر في السعودية سيفاجأ بكم المعسرين غير القادرين على دفع فواتيرهم و يستجدون الأخرين للمساعدة في سدادها.

#فرجت_مع_أبشر اللهم من أعان على سدادها فأسعده سعادة الدارين بالدنيا والآخره وارزقه من حيث لايحتسب وبارك له في ماله واهله وذريته. 📍تكفون يا اهل الخير فزعتكم لشايب مريض سرطان وليس لديه القدره على سداد فاتورة الكهرباء جده

فرجت

عبدالعزيز بن فهد

السعوديه pic.twitter.com/2toGyrWaWW — ام غــــلا 🕊 .. (@ggglllaaa14) September 8, 2021

تكفون نخيتكم يااهل الخير اقسم بمن احل القسم ان ظروفي صعبه علينا ديون توجد لدي الاثباتات 😭 جعل من يعطيني ريتويت ربي يفرج همه وييسر امره ويرزقه من حيث لايحتسب نخيتكم تساعدوني لو بريال تكفون 😭😭

رقم فاتورة الكهرباء

30020229350#السعوديه_عمان pic.twitter.com/OjKx8yLmo3 — بنتہ حہرب (@nanahoope) September 7, 2021

#السعودية_للكهرباء اقترضت 13.38 مليار دولار خلال خمس سنوات بالرغم من ارتفاع فواتير الكهرباء:

عام 2017 ◀️ 1.75 مليار دولار

عام 2018 ◀️ 2.6 مليار دولار

عام 2019 ◀️ 4.05 مليار دولار

عام 2020 ◀️ 2.4 مليار دولار

عام 2021 ◀️ 2.58 مليار دولار — حقوق الضعوف (@hukusfof) September 8, 2021

🔴 فواتير فلكية،

🔴 تلكؤ في الخدمات،

🔴 أرباح خيالية،

وللسنة الخامسة على التوالي #السعودية_للكهرباء تقترض 2.58 مليار دولار🤦🏻‍♂️. — حقوق الضعوف (@hukusfof) September 8, 2021

شركة كهرباء السعودية حققت 5.83 مليار ريال من جيب المواطن المسكين 😡،

مع هذه الأرباح الخيالية تعاني بعض احياء مدينة مكة من انقطاعات لليوم الرابع على التوالي. pic.twitter.com/p8m4EzKnle — حقوق الضعوف (@hukusfof) September 8, 2021

وارتفع معدل فاتورة الكهرباء في المملكة بشكل غير طبيعي في السنوات الماضية بنسبة 235% + ضريبة القيمة المضافة، ففي حين كان المواطن يدفع حوالي 220 ريال شهرياً قبل عام 2018 اصبح معدل الفواتير لا يقل عن 800 ريال وما فوق والبعض تصل فواتيرة لما فوق ال 2000 ريال كمبلغ تقديري دون قراءة العدادات وهذه المبالغ مرشحة للزيادة بزعم سداد القرض الجديد رغم ما تجنيه الشركة من ارباح تتعدي الـ 20 مليار ريال سنوياً.