المشهد اليمني الأول

رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق، “تركي الفيصل”، وفي مقابلة تلفزيونية له مع قناة سي ان بي سي الامريكية وبخطاب هو اقرب الى الاستجداء والاغراء المالي والتحذير من مصير للسعودية مشابه لافغانستان.

حيث دعا رئيس الاستخبارات السابق تركي الفيصل، امريكا الى اعادة النظر في قرار سحب منظومة صواريخ “باتريوت وثاد ” الدفاعية من السعودية مُذكرا واشنطن بالتزامها بحماية السعودية وانظمة الخليج من الهجمات الصاروخية من اليمن وكذلك من الهجمات الصاروخية من ايران ؟؟ ”

وقال الفيصل وبلغة الاسترحام :” في الوقت التي الذي تقع فيه السعودية ضحية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، ليس فقط من اليمن، بل من إيران ؟ نجد امريكا تسحب انظمة الباتريوت الدفاعية ”

وبلغة الاستجداء والاغراء قال الفيـصل : ” يتعين على امريكا وبجدية ان تعود عن قرارها وتتعهد بحماية السعودية وسنعطيها كل ماتريد منوها في نفس الوقت الى عاقبة مماحدث في افغانستان كابول بعد انسحاب امريكا ”

واوضح رىيس الاستخبارات السعودي السابق بانه لايزال ينتظر الرد من امريكا ملوحا بان للسعودية خيارات اخرى لايجاد بديل يتولى حماية السعودية ولم يوضح الفيصل ماطبيعة هذة الخيارات حيث تشير مصادر صحفية بان الخيارات ماهي الا تشكيل تحالف عسكري مع تل ابيب .