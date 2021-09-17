تفاصيل عملية البأس الشديد الكبرى وسبب تسميتها بهذا الأسم “تفاصيل دقيقة”

المشهد اليمني الأول

عملية البأس الشديد الكبرى والفريدة من نوعها “تحرير وتطهير مديريتي مدغل ومجزر بمحافظة مأرب” والتي تعتبر واحدة من أكبر عمليات الجيش واللجان الشعبية.

عمـلية عسكرية واسعة من عدة مسارات استمرت لعدة أشهر في محافظة مأرب

عمليات جوية نوعية استهدفت أبرز مراكز تجمعات العدو وتعزيزاته ومنشآته العسكرية

القوة الصاروخية

بلغ اجمالي عدد عمليات القوة الصاروخية 161 عملية منا:

– 128 عملية داخليا

– 33 عملية في العمق السعودي

– حيث تم الاستهداف بصواريخ بدر ونكال وسعير وقاصم وذو الفقار وقدس2

سلاح الجو المسير 319 عـملية

منها 136عملية استهدفت العدو في أراضيه و183 عمـلية استهدفت العدو في أراضينا المحتلة

القوات البرية

– شاركت مختلف الوحدات العسكرية في العمـلية

– رصد ما يزيد عن 3290 غارة جوية حاولت إعاقة تقدم قواتنا إضافة الى استهداف المدنيين في المناطق المحررة

– استخدم طيران العدوان مختلف أنواع القنابل لإيقاف التقدم دون جدوى

– تدمير وإعطاب واحراق ما يقارب 1500 آلية ومدرعة وعربة عسكرية وناقلة جند

– تدمير عدة مخازن أسلحة

– وقوع أكثر من خمسة عشر ألف ما بين قتيل ومصاب وأسير

– 3000 قتيل

– 12400 جريح

– 550 أسير

– تحرير ما يقارب 1600 كم مربع

– استعادة ما كان في هذه المساحة من معسكرات ومقرات للقوات المسلحة

– تحرير وتطهير مديريتي مدغل ومجزر بمحافظة مأرب

– تحرير وتطهير معسكر ماس أكبر المعسكرات التي استخدمها العدو

– اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسط والخفيفة