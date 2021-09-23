بالأرقام.. عملية فجر الحرية بمحافظة البيضاء “إحصائية دقيقة”

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المشهد اليمني الأول

عملية “فجر الحرية”

  • تحرير مديريات الصومعة ومسورة ومكيراس بمحافظة البيضاء بمساحة 2700 كم مربع.
  • استهدفت بالدرجة الأولى ما تبقى من أوكار لعناصر ما يسمى بالقاعدة وداعش المرتبطة بتحالف العدوان.
  • العمـلية التي استمرت 48 ساعة فقط.
  • أكثرَ من 30غارةً جوية لطيران العدوان محاولاً بذلك دعم تلك العناصر وإيقاف تقدم قواتنا دون أي جدوى.
  • القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير كان لهما حضورا بارزا خلال العملية بعشر عمليات استهدفت مواقع ومعسكرات الأدوات التكفيرية.
  • وقوع قرابة 225 من العناصر التكفيرية ومرتزقة العدوان ما بين قتيل ومصاب وأسير، توزعوا كما يلي: 70 قتيلاً، 120 مصابا، 40 أسيرا.
  • تدمير وإعطاب 10 مدرعات وآليات مختلفة واغتنام عتاد عسكري كبير.
  • باشرت الجهاتُ المختصة وعلى رأسها السلطة المحلية إلى جانب القوات المسلحة مهامَ تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة.
  • عملية فجر الحرية
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