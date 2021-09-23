بالأرقام.. عملية فجر الحرية بمحافظة البيضاء “إحصائية دقيقة”

المشهد اليمني الأول
عملية “فجر الحرية”
- تحرير مديريات الصومعة ومسورة ومكيراس بمحافظة البيضاء بمساحة 2700 كم مربع.
- استهدفت بالدرجة الأولى ما تبقى من أوكار لعناصر ما يسمى بالقاعدة وداعش المرتبطة بتحالف العدوان.
- العمـلية التي استمرت 48 ساعة فقط.
- أكثرَ من 30غارةً جوية لطيران العدوان محاولاً بذلك دعم تلك العناصر وإيقاف تقدم قواتنا دون أي جدوى.
- القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير كان لهما حضورا بارزا خلال العملية بعشر عمليات استهدفت مواقع ومعسكرات الأدوات التكفيرية.
- وقوع قرابة 225 من العناصر التكفيرية ومرتزقة العدوان ما بين قتيل ومصاب وأسير، توزعوا كما يلي: 70 قتيلاً، 120 مصابا، 40 أسيرا.
- تدمير وإعطاب 10 مدرعات وآليات مختلفة واغتنام عتاد عسكري كبير.
- باشرت الجهاتُ المختصة وعلى رأسها السلطة المحلية إلى جانب القوات المسلحة مهامَ تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة.