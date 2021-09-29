المشهد اليمني الأول

سيَّر أبناء قبيلة بني حذيفة في مديرية مجز بمحافظة صعدة، اليوم، قافلة “رسول الرحمة والجهاد”، دعماً للمرابطين في الجبهات.

احتوت القافـلة على مئات السِّلال من فاكهة الرمان ومواد غذائية وعدد من رؤوس المواشي.

وخلال تسيير القـافلة، نُظّمت وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان والحصار. وأشار مدير المديرية، محمد ضيف الله هاشم، إلى أن استمرار أبناء المديرية في تقديم القوافل يعبّر عن الوفاء للمرابطين في الجبهات.

وأكد استمرار تقدِيم قوافل العطاء بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية.. مشيراً إلى أن القافلة لا تفصلها عن القافلة السابقة أكثر من 15 يوماً.

فيما أوضحت كلمة الوقفة، التي ألقاها بسام عيظة، أن تقدّيم القافـلة لأبطال الجيش واللجان الشعبية يأتي نظير تضحياتهم في الدفاع عن الوطن، وأمنه واستقراره.

وأكد أبناء قبيلة بني حذيفة أن استمرارهم في المدد لن يقتصر على الغذاء، بل سيكون الرجال في مقدّمة القوافل .. مباركين الانتصارات التي تحققت في محافظة البيضاء.