المشهد اليمني الأول

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة عن مبنى الغرفة الجديد والذي تمت الموافقة عليه ليكون بديلا عن مبناها المدمر بمنطقة الحصبة وسط العاصمة صنعاء نتيجة غارات العدوان السعودي 2017.

وخضع التصميم الجديد وفق موقع الغرفة في فيسبوك لمسابقة إعداد تصور لافضل تصميم معماري فازت فيه المهندسة/ أسيل يحيى علي الخولاني والذي تمت الموافقة عليه من قبل رئيس مجلس الإدارة حسن محمد الكبوس واللجنة الإستشارية التخصصية التابعة للقطاع الخاص.

ويضم التصميم (28) طابقا .. 22 طابقًا منها موزعة على إدارات ومكاتب الغرفة ومراكز الغرفة التخصصية وصالات معارض محلية ودولية ومكاتب شركات ومؤسسات و حاضنات أعمال. فيما يضم ثلاثة طوابق (مول تجاري) وثلاثة طوابق سفلى بدروم (مواقف السيارات).