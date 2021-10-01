المشهد اليمني الأول

مأرب الآن.. اندلاع حرب شعواء بجبهة الجوبة وقبائل مأرب ترفض دعم الشرعية بالمقاتلين وترد عليهم برد حاسم

مأرب الآن.. اندلاع حرب شعواء بجبهة الجوبة وقبائل مأرب ترفض دعم الشرعية بالمقاتلين وترد عليهم برد حاسم

كشفت مصادر قبلية مطلعة في مأرب، فجر اليوم الجمعة، عن احتدام معارك شرسة، في جبهة الجوبة، مع خسائر كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان.

وكشفت المصادر، عن فشل قوات المرتزقة بحشد مقاتلين قبليين لإسنادها في معارك الجوبة بعد تقدم واسع لقوات الجيش واللجان الشعبية.

وأوضحت المصادر أن السلطة المحلية في مأرب جمعت عددا من وجاهات مديريتي الجبل ورحبه بغرض جمع 300 مقاتل لإسنادها في جبهات الجوبة، لكنها فوجئت برد حاسم حيث أكد الجميع أن أبناء القبائل لن يشاركوا في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

وبحسب المصادر قال أبناء جبل مراد إن على قوات المرتزقة أن تقوم بعملها فهي أكثر تنظيما وتجهيزا بدلا عن التنكيف بالقبائل؟!” بينما قال أهل رحبة إن قوات المرتزقة لم تساندهم في معركة المديرية.