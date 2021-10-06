المشهد اليمني الأول

حقق منتخب اليمن الاولمبي عصر اليوم الاربعاء، فوزاً على نظيره العماني بتسجيله هدف قاتل في مرمى سلطنة عمان في الدقيقة الـ 27، ضمن بطولة غرب اسيا.

وقدم المنتخب اليمـني خلال المبارة التي جرت اليوم على استاد سعود بن جلوي بمحافظة الخبر، مباراة جميلة ومستوى أفضل ومهارات جيدة في حين اضاع أكثر من فرصة محققة لاكثر من هدف.

كما قدم المنتخب العماني مباراة رائعة واثبت سيطرته على الملعب.

واستطاع نجوم المنتخب اليمـني من السيطرة على الكرة من خلال النقلات والتمريرات والهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى المنتخب العماني، رغم جاهزية ومهاراته.

وشارك الجمهور اليمني المنتخب اليـمني الاولمبي في المدرجات مؤازراً المنتخب، ومتفاعلاً مع الاداء الرائع وتصدر المنتخب اليمـني.