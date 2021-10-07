المشهد اليمني الأول

تمكن رجال أمن مديرية الحيمة الداخلية من استعادة سيارة صالون موديل 92 , كانت عصابة تقطع في مديرية الحيمة الداخلية قد نهبتها على احدى المواطنين قبل أكثر من سبع سنوات.

وأوضح مدير أمن مديرية الحيمة الداخلية المقدم عادل يحيى احمد مداعس بأنه تم النزول يوم أمس الى المنطقة التي تم فيها رصد السيارة المنهوبة وتم أخذها وإيصالها الى ادارة من محافظة صنعاء.

مؤكدا بان أعمال التحري والتعقب لعناصر العصابة الذين هربوا الى خارج المديرية مستمر من قبل الأجهزة الأمنية في الخطوط والنقاط الأمنية وفي منازلهم وقراهم.

وقال المقدم مداعس “هذه العصابة مكونة من 12 عنصرا وكانوا قبل ثورة الـ 21 من سبتمبر يقومون بأعمال تخريبية وسرقات ونهب وتقطع وغيرها”، داعيا المواطنين الى التعاون مع الاجهزة الامنية في الابلاغ عن تواجد عناصر هذه العصابة.