المشهد اليمني الأول

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالامانة اليوم أولى جلساتها برئاسة القاضي حسين القعل وعضوا النيابة القاضي امير المقري وذو يزن الحبيشي لمحاكمة ثلاثة متهمين بزراعة الحشيش في مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وكانت النيابة الجزائية المتخصصة بامانة العاصمة قد احالت المتهمين الثلاثة إلى المحكمة بتهمة زراعة الحشيش داخل مزرعتين للقات في قرية الردة بمديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وقال مصدر قضائي ان النيابة الجزائية وبمتابعة واشراف من النائب العام شخصيا قد انتقلت مع عد من المختصين بالادارة العامة لمكافحة المخرات لمعاينة المزرعتين وضبط وارسال عينة من الكمية الى المعمل الجنائي لفحصها.

واضاف المصدر ان لاجهزة الامنية تتعقب ثلاثة متهمين اخرين على ذمة القضية، مضيفا ان المتهمين يقومون بزراعة الحشيش بجوار مزارع القات للتموية.