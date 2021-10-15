المشهد اليمني الأول

مأرب.. تفاصيل ما حدث في جبهة العبدية خلال الساعات الماضية

مأرب.. تفاصيل ما حدث في جبهة العبدية خلال الساعات الماضية

كشف نائب وزير الخارجية، حسين العزي، في تغريدة على حسابه بتويتر، رصدها المشهد اليمني الأول، عن وصول الى حل بين الجيش واللجان الشعبية وبين قبائل العبدية بمأرب.

وقال العزي في تغريدته :”بني عبد ومجتمع العبدية ومأرب كلها أهلنا ويعزوا علينا وما عليهم زود.

وأضاف العزي: رجال قابلت رجال تشبه بعضها في كل جودة، ولا غرابة، الجميع اخوة والدم واحد.

وأشار الى أنه قد أخطأ بعضهم في مواجهة إخوتهم المدافعين عن الوطن، ولكن الإبن يخطي والأب يعفي وكلنا ما نستاهل الوجع لذلك سنعانق بعضنا.

واختتم تغريدته بقوله: ومرتزقة الفنادق ياكلوا تراب.