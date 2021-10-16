الرئيسية أخبار وتقارير التقطت الآن.. شاهد صور التقطت للعاصمة اليمنية صنعاء في هذه الأثناء تكشف... أخبار وتقارير التقطت الآن.. شاهد صور التقطت للعاصمة اليمنية صنعاء في هذه الأثناء تكشف جمالها الفاتن رغم اشتداد ظلام الليل الحالك 16 أكتوبر، 2021 2525 المشهد اليمني الأولالتقطت الآن.. صورة التقطت للعاصمة اليمنية صنعاء تكشف جمالها الفاتن رغم اشتداد ظلام الليل الحالك وتتزين العديد من المحافظات اليمنية استبشاراً بذكرى قدوم مولد الرسول الأعظم، محمد صلى الله وعليه وسلم. مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب “وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ”.. من قبل ومن بعد المولد النبوي الشريف ولو كره اليهود وبني سعود وأصحاب الفيل ساحات الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ولجنة الفعاليات تدعو للاحتشاد الكبير بعدسة سلاح الجو المسير.. شاهد العاصمة صنعاء وهي تبدو كأجمل عاصمة بارتدائها هذه الحلّة