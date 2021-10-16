المشهد اليمني الأول

التقطت الآن.. صورة التقطت للعاصمة اليمنية صنعاء تكشف جمالها الفاتن رغم اشتداد ظلام الليل الحالك

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وتتزين العديد من المحافظات اليمنية استبشاراً بذكرى قدوم مولد الرسول الأعظم، محمد صلى الله وعليه وسلم.

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