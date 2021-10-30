المشهد اليمني الأول

علق رئيس الوفد الوطني، الإستاذ محمد عبد السلام، على التصعيد السعودي ازاء لبنان على خلفية موقف وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي من العدوان على اليمن.

وقال محمد عبدالسلام في تغريدة له على تويتر، رصدها المشهد اليمني الأول: ان ‏الإمعان السعودي في سياسة الاستعلاء والغطرسة لا يغطي على ما آل إليه العدوان على اليمن من فشل ذريع.

وأضاف عبد السلام مخاطبا الشعب اللبناني بالقول: نقول لشعب لبنان الشقيق لا يروعنك ما يفعله النظام السعودي فهو يكشر بلا أنياب بعد أن تكسرت على نصال اليمن بفضل الله وتوفيقه.