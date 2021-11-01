المشهد اليمني الأول

شُيعت بصنعاء اليوم جثامين كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة، الذين استشهدوا وهم يدافعون عن الوطن في مختلف الجبهات.

حيث تم تشييع المقدم عبدالخالق محمد الحمزي والمقدم يوسف عيضة دالي والرائد عماد صالح البشيري والرائد حسين عارف فاين والرائد كمال علي دالي والنقيب زيد علي المطري والنقيب أمين عبده الوريدي والملازم أول عزالدين عبده النمي والمساعد صلاح محمد المساجدي. كما تم تشييع جثمان فقيد الوطن العقيد صالح عبدالله جرعون.

وخلال مراسم التشيـيع التي شارك فيها مدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح وقائد النقل الخفيف العميد الركن أحمد عبدالله السياني ونائب مدير دائرة التقاعد العميد أحمد الحسيني ونائب مدير دائرة الاتصالات العميد أحمد الشامي وأقارب الشهداء، عبر المشيعون عن الفخر والاعتزاز بالمواقف الوطنية والأدوار البطولية للشهداء وهم يتصدون للعدوان ومرتزقته في مختلف الجبهات.

جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم مواراتها الثرى، كل شهيد في مسقط رأسه.