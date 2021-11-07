المشهد اليمني الأول

انفجار بغداد واغتيال الكاظمي.. تفاصيل كاملة لما حدث في العراق خلال الساعات الماضية

أفادت مصادر محلية في العراق، فجر اليوم الأحد، عن تعرض رئيس الوزراء لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مفخخة.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقية، محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بطائرة مسيرة مفخخة.

وأضافت المصادر، أن الطائرة المسيرة حاولت استهداف مكان إقامة رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

وأشارت خلية الإعلام الأمني الى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة.

الكاظمي يعلق

على ذات السياق، علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة له على تويتر قائلا: كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعبه.

وأضاف الكاظمي أن صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين ولن تهتز شعرة في إصرار قواتنا الأمنية على حفظ أمن الناس.

وتابع: أنا بخير وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع من أجل العراق.

انفجار بغداد

وكان أفادت مصادر في بغداد، فجر اليوم الآحد، عن سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت المصادر، اطلاق نار سمع في محيط المنطقة الخضراء المحصنة، بعد انفجار بغداد حيث معظم المقرات الحكومية.

وشهدت محيط المنطقة الخضراء أول أمس الجمعة، صدامات بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة وقوات الأمن، أدت إلى سقوط العشرات من الجرحى من كلا الجانبين.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، يوم أمس السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل مقر متقدم لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام في بغداد.