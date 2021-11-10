المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر عسكرية، عن استهداف صاروخية الجيش واللجان الشعبية اجتماع قيادات في معسكر المخا بصاروخ باليستي.

وأكدت المصادر، أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية استهدفت معسكر الدفاع الجوي خارج مدينة المخا بصاروخ باليستي.

وأضافت المصادر أن الهجوم خلف اعداد كبيرة من القتلى والجرحى، ولم تتأكد المصادر من الرقم الفعلي لعدد الضحايا حتى اللحظة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لجنود يتبعون طارق صالح الممول اماراتيا وهم يلوذون بالفرار جراء وصول صواريخ بالستية على معسكر في المخا. جاء ذلك عقب استهداف صاروخ بالستي معسكر لقوات طارق عفاش في المخا.

وكان الفيديو الذي تداوله ناشطون أظهر أطقم عسكرية تابعة لقوات طارق صالح وهم يتحركون من المنطقة المستهدفة بحثا عن أماكن آمنة وسط حالة من الذعر والخوف.

يشار الى انه حتى اللحظة لم تتبنى أي جهة محلية الهجمات التي استهدفت المخا، فيما الإعلام التابع لقوات طارق عفاش يوجه اصابع الإتهام للجيش واللجان الشعبية بينما لم تتبنى صنعاء مسؤولية الحادثة او نفيها.