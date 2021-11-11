المشهد اليمني الأول

حسين العزي: من المهم أن يظهر مجلس الأمن قدراً من الانفتاح على صنعاء والتعاطي معها بأسلوب أكثر عقلانية

علق نائب وزير الخارجية الإستاذ حسين العزي، اليوم الخميس، عن جهود السلام وعن أسلوب تعاطيها من مجلس الأمن.

وقال العزي في تغريدة له على تويتر: لتعزيز فرص السلام أعتقد من المهم أن يظهر مجلس الأمن قدراً من الانفتاح على صنعاء والتعاطي معها بأسلوب أكثر عقلانية وصولا الى تطمينها وتعزيز ثقتها بالمجتمع الدولي.

وأضاف العزي: إن صنعاء بلد جريح ومن المهم التعامل معها على هذا الأساس ومخاطبتها بما يعزز ويشجع نواياها الخيرة وجاهزيتها للسلام الدائم.