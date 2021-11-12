المشهد اليمني الأول

قال المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة، دوجاريك، اليوم الجمعة، ان القوات المشتركة لم تبلغهم بالانسحاب من مناطق جنوب الحديدة.

ونقلت قناة الجزيرة عن دوجاريك، أن الأمم المتحدة لم تبلغ مسبقا بالتحركات في الحديدة وبعثة الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب.

واضاف أن الأمم المـتحدة علمت بتقارير متأخرة عن انسحاب قوات المرتزقة من مناطق جنوبي الحديدة.

وأشار الى أن الجيش واللجان الشعبية انتقلوا لمعظم المناطق التي تم إخلاؤها بالحديدة.

وانسحبت القوات المشتركة من مناطق جنوب مدينة الحديدة، امس الجمعة واليوم السبت، حيث سيطر عليها الجيش واللجان الشعبية وقاموا بتطهيرها وتأمينها.