المشهد اليمني الأول

قصف طيران تحالف العدوان، مساء اليوم السبت، سيارة مواطن في شبوة، تسبب باستشهاد واصابة كل من كان بداخلها.

واستشهد 4 مواطنين واصيب اثنين آخرين، نتيجة غارة العدوان التي استهدفت سيارتهم في عقبة مرخة العليا بمحافظة شبوة

على ذات السياق، ارتفعت حصيلة شهداء جريمة طيران تحالف العدوان السعودي بالأمس في مدينة التحيتا بالحديدة إلى سبعة.

ووفقاً لمصادر محلية في المحافظة” فإن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى سبعة شهداء وجرحى، منهم أربعة شهداء بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة جرحى وهي حصيلة غير نهائية “.

يشار الى استمرارا تحالف العدوان ومرتزقته في خروقات اتفاق السويد لوقف إطلاق النار.