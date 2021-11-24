المشهد اليمني الأول

أدان المكتب السياسي لأنصار الله، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، ما قامت به السلطات الأسترالية من خطوات إجرامية بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية.

وأشار سياسي أنصار الله في بيانه، الى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحركات نشطة لمحور الشر المتمثل في أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم لاستهداف حركات المقاومة الإسلامية والشعوب الحرة الرافضة لأمريكا وإسرائيل ومشاريعها التخريبية.

ودعى سياسي أنصار الله الشعوب العربية والإسلامية إلى رفض هذه الخطوات الإجرامية تجاه المجاهدين في حزب الله كما ندعوهم للتحرك الجاد لإفشال الخطوات العدائية التي تستهدف الأمة الاسلامية وقضاياها العادلة وحركاتها الجهادية.

نص بيان سياسي أنصار الله

بِسْم الله الرحمن الرحيم

ندين ونستنكر بشدة ما قامت به السلطات الأسترالية من خطوات إجرامية خبيثة ممثلة بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية.

إننا نعتبر هذه الخطوة الإجرامية وغيرها من الخطوات التآمرية المماثلة ضد المجاهدين في حزب الله إنما تأتي في إطار خدمة الكيان الصهيوني الغاصب على حساب القضية الفلسطينية العادلة.

كما تأتي في إطار تحركات نشطة لمحور الشر المتمثل في أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم لاستهداف حركات المقاومة الإسلامية والشعوب الحرة الرافضة لأمريكا وإسرائيل ومشاريعهم التدميرية في المنطقة.

كما ندعو الشعوب العربية والإسلامية إلى رفض هذه الخطوات الإجرامية تجاه المجاهدين في حزب الله كما ندعوهم للتحرك الجاد لإفشال الخطوات العدائية التي تستهدف الأمة الاسلامية وقضاياها العادلة وحركاتها الجهادية.

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المكتب السياسي لأنصار الله

الأربعاء 19 ربيع الثاني 1443 هـ

الموافق 24 نوفمبر 2021م