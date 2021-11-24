المشهد اليمني الأول

ردود صنعاء قد تتجاوز أبو ظبي الى تل أبيب.. صنعاء والحديدة في خطر عدائي صهيوني وما بعد شيطنة مطار صنعاء ومياه الساحل الغربي استهداف متوحش مما يستوجب الردع ويحتم الرد في ابوظبي والرياض وما تل ابيب ببعيد

“خاص”

شيطنة صهيونية يهودية

حملة مسعورة لاصحاب حديث الافك والبهتان و العدوان خلال الايام الماضية وبشكل غير مسبوق تجاة مطار صنعاء وقول بن سعود المردخاي اليهودي ان الجيش واللجان الشعبية حولوا مطار صنعاء الى ثكنة عسكرية لارهاب دول الجوار واستهداف المدنيين في ظل صمت مريب من الامم المتحدة وتزامن ذلك مع غارات طيران العدوان على صنعاء وباسلحة محرمة دولياً ربما هي بروفات لعمل ما قادم اكثر توحشا. يمكن !؟. وببغاوات الدفع المسبق ارخص مرتزقة بالعالم والتاريخ بالتصعيد الموازي.

والذباب الإلكتروني يعلن حالة الطوارئ والاستنفار بتسويق حديث افك بن سلول الزمان وعلى كافة المستويات والتموضعات من الفنادق والشقق الى الاعلام المقروء والمسموع والمرئ مع تمثيليات ومسرحيات مُفبركة لتهيئة الراي العام العالمي ليتقبل عمل ما عدواني اكثر توحشاً قد يستهدف مطار صنعاء الدولي وباسلحة محرمة دولياً وقد يتطور السيناريو الى انزال جوي في مطار صنعاء بمسمى قوات مشتركة اى قوات متعددة الاجناس والالوان والاديان والارتزاق العالمي.

والمراد احتلال رموز سيادة الدولة اليمنية في صنعاء القصر الجمهوري واذاعة وتلفزيون ووزارات السيادة والاستقلال خلال ساعات فقط ثم الامر الواقع لاحقا وبشروط تل ابيب وواشنطن ولندن تحالف اليهود ونصارى البروستانت المتوحش حسب سيناريو رامبو “سليفستر ستالوني” وبأخراج مماثل لسينما امريكا هوليود الغرب والحسم بالضربة الخاطفة والسريعة بعد هزيمة عاصفة العزم والحُزن والاخفاق بالزمن يعني الفشل الذريع.

وهذا السيناريو لم يعد مجدياً مع قوم باعوا من الله جماجمهم وان الله على نصرهم لقدير وبالمثل بن سعود المردخاي اليهودي بشيطنة مياة بحر الساحل الغربي وبشكل غير مسبوق وقوله اليوم الاربعاء 24 نوفمبر 2021م، انه دمر 231 لغم بحري حوثي ومتحوث كان يهدد السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة في جنوب البحر الاحمر وان هذا سلوك عدواني يهدد الملاحة البحرية العالمية والهدف هو تهيئة الرأي العام العالمي ليتقبل اى غزو واحتلال للحديدة والساحل الغربي وان حدث ذلك فالنتائج ستكون عكسية بعون القوي العزيز ياقوم المردخاي الجاي.

ابليس الخير والرحمة

سلمان الرجيم السعودي بالقول انه يحمي السفن التجارية في جنوب البحر الاحمر ياحرااام وهو يحاصر ويعطل الموانئ البحرية للجمهورية اليمنية ويحاصر 30 مليون يمني واسعار المواد الغذائية والوقود والغاز المنزلي بالارتفاع وبالمثل ابليس الرجيم سلمان المردخاي ياحرااام يقول ان مطار صنعاء ثكنة عسكرية ويراد تدميره.

وهو الذي يحاصر ويعطل مطارات الجمهورية اليمنية عامة ومطار صنعاء خاصة ويمنع سفر الحالات المرضية المستعصية من مطار صنعاء وامام سمع وبصر المجتمع الدولي والامم المتحدة القاتلة للانسان اليمني المُحاصر بابليس الرجيم سلمان بن سعود المردخاي المُتدثر رداء الرحمة الصهيونية التلمودية.. حلوا عنا يابني سعود واليمن بدونكم اكثر خيراً وامناً واستقرار ومبروك عليكم هادي واصحابه رضوان تل ابيب وواشنطن ولندن عليهم اجمعين.

ما بعد الشيطنة استهداف

هكذا يقول التاريخ الحديث بالوقائع والاحداث عندما يتم شيطنة قوى ما معادية لتحالف اليهود وواشنطن واذنابهم فان الاستهداف المتوحش الغادر هو التالي تجاة المُستهدف والمراد من الشيطنة هو اقناع الرأي العام العالمي ومحاولة استصدار قرار ما من مجلس الامن الدولي يُشرعن العدوان المتوحش وبكل الاحوال والظروف فان العدوان قادم قادم بقرار او بدون قرار فالكيانات اللقيطة على التاريخ والوطنية والقومية والدين والآثار والجغرافيا والانسانية والاخلاق هم فوق قوانين وشرعية لامم المتحدة ولكنهم حتما هم تحت اقدام المجاهدين المؤمنيين والكيانات اللقيطة هي امريكا واسرائيل والسعودية والحمارات الصهيونية.

ردع ورد

الردع الوقائي يكون باصدار تحذير الى قوى العدوان السعودي الاماراتي و مُعلن للراى العام العالمي والشعب اليمني وموجه الى قوى العدوان الصهيوني ومعادلات الردع هي :استهداف مطار صنعاء وميناء الحديدة يقابله ضرب ابوظبي وميناءجدة السعودي. ومعادلة الرد ان حدث الاستهداف هو اعلان الحرب المفتوحة على العمق الاماراتي والسعودي وتل ابيب ليست ببعيد من القوة الصاروخية والطيران المُسير اليمني ومعادلة الرد الهامة تكون بالتحالف العسكري المُعلن مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ولتكن حرباً اقليمية او عالمية ثالثة .

اردوغان وزمن مردخاي الجاي

في هذة اللحظات اشاهد ويشاهد معنا الجميع على شاشات التلفزة العربية والعالمية ملامح الهزيمة والمرارة والانكسار والغبن على وجه التركي اردوغان وهو يستقبل دفتر شروط الصهيونية المُستجد وبلسان محمد بن زايد ومنها طي ورقة الاخوان واوهام وسراب الخلافة الاخوانية والانتقال الى واقع مرحلة زمن مردخاي الجاي.

والانغماس اكثر واكثر في اوحال الخيانة وبمهام ما للجيش التركي في الديار الاسلامية والوطن العربي وربما الوطن اليمني ولمصلحة زمن مردخاي الجاي كما قال سمو الامير عبد الرحمن بن مساعد بن سعود في قصيدته زمن مردخاي الجاي ومردخاي اليهودي هو جد بن سعود بن موشيه بن ماكرن ..حيث اختتم الامير السعودي قصيدته بالقول: هذا زمن مردخاي الجاي ….عاجبكم!

والجمهور المسعوّد يصفق وبحرارة لزمن اليهودي مردخاي الجاي بينما الجيش اليمني واللجان الشعبية المجاهدين المؤمنيين في يمن الانصار يمن اولي قوة وبأس شديد على موعد وبعون القوي العزيز باجتثاث كيان المردخاي السعودي اليهودي الماضي واللاجاي باجتثاث قرن الشيطان الوهابي من اراضي الحرميين الشريفين.

وقادر ياكريم.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

24 نوفمبر 2021م