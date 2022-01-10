المشهد اليمني الأول

توقع المركز الوطني لـ الأرصــاد الجوية أجواء باردة إلى شديدة البرودة مع تشكل الضباب في عدة محافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .

وأشارت الأرصــاد الجوية في نشرتها إلى أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ، وفي الأجزاء الشمالية من محافظات إب، الضالع، لحج، والمرتفعات الغربية في محافظتي الجوف ومأرب.

ولفتت إلى أن الأجواء ستكون باردة على المرتفعات بمحافظات تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وباردة نسبياً في المناطق الصحراوية.

وأفادت بتشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الغربية لمحافظات تعز، لحج، إب، الضالع، غرب صعدة، حجة، المحويت و ريمة ، مع نشاط للرياح السطحية في السواحل الجنوبية وغرب خليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.

وحث المزارعين ورعاة المواشي والنحالين على حماية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والمناحل من آثار البرودة الشديدة .

وحذر مركز الأرصــاد سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية ، وكذلك مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج .

وأوضحت الأرصــاد أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في عمران : 4.6 ،صنعاء : 5.4، ذمار : 5.6، السدة : 8.8، سيئون : 9.4 ، إب : 10.

قدوم سعد الذابح

وكان قد أشار الفلكي “أحمد الجوبي” إلى بدء العد التنازلي لقدوم سعد الذابح المتميز بالبرد الانثاوي وأن وهناك بداية لمرتفع جوي بارد.

ولفت الجوبي أن درجات الحرارة ستكون مستقرة خلال الايام القادمة والاجواء حتي اليوم الاثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ معتدلة الى غائمة جزئيا والرطوبة ٥٣%.