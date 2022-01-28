المشهد اليمني الأول

أكدت منظمة العفو الدولية إن تحالف العدوان على اليمن استخدم ذخيرة دقيقة التوجيه أمريكية الصنع خلال استهدافه للسجن الاحتياطي بصعدة.

وقالت في تقرير لها أن القنابل التي استخدمت في الهجوم موجهة بأشعة الليزر وصنعتها شركة رايثيون الأمريكية للصناعات الدفاعية وهذه الأعمال ترقى الى جرائم حرب

وأضافت العفو الدولية بأن الغارات على صنعاء والحديدة كانت بأسلحة أمريكية ، حيث أدى الهجوم في الحديدة الى قطع الإنترنت وحرمان اليمنيين من التواصل والمعلومات.

واستهدفت طائرات التحالف السعودي الامريكي الاماراتي في ساعات الصباح الاولى الجمعة الماضية 21 يناير 2022م السجن الاحتياطي بصعدة ما أسفر عن سقوط 91 قتيلا من نزلاء السجن واصابة 236 وفق حصيلة نهائية .