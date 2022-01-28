المشهد اليمني الأول

خرجت مسيرات اليوم الجمعة في جميع أنحاء إيران لدعم الشعب اليمني إزاء ما يتعرض له من عدوان وحشي حصار جائر طيلة سبع سنوات.

وخرجت المسيرات في طهران وجميع أنحاء إيران حيث حمل المشاركون العلم اليمني ورددوا شعارات احتجاجا على صمت المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الإسلامية الدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.

استنكر المشاركون جرائم القتل التي يتعرض لها الشعب اليمني في ظل الصمت الأممي .. مؤكدين أن الشعب اليمني لا يمكن أن تخضعه الجرائم بل ستزيد من عزيمته وقوته.

وقال شاب متظاهر:”نحن كشعب إيراني ندعم الشعب اليمني ونحن على يقين بأن اليمنيون سوف يلقنون المعتدين درسا كبيرا وسوف تتوجه جهود جبهة المقاومة بعدها إلى فلسطين”.

المتظاهرون طالبوا الحكومة الإيرانية بتكثيف دعمها للحكومة والشعب المينين مبدين قلقهم جراء الوضع الإنساني في اليمن مع الإتداءات اليومية مطالبين بتحمل مسؤليتها تجاه العدوان على اليمن والتحرك السريع باتجاه وقف العدوان الاعتداءات غير الإنسانية ضد هذا الشعب.