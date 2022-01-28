المشهد اليمني الأول

أكد نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ اليمني الامارات حسين العزي على ان على الامارات وجوب مغادرة اليمن وفي أسرع وقت.

وقال العزي في تغريده له على “تويتر”في الحقيقة يجب على الإمارات مغادرة اليمن في أسرع وقت وإدراك أن كل الإدانات التي وجهت ضدنا لم تكن حبا فيها بقدر ماكانت نوعا من التشجيع على فتح باب التصعيد والتصعيد المضاد وكل ذلك إنما هو بهدف توريطها أكثر وأكثر نعم لقد استجابت للطعم وتورطت لكن تبقى مغادرة اليمن قبل خراب مالطا فرصة جيدة.