المشهد اليمني الأول

استقبلت مديرية همدان بمحافظة صنعاء، اليوم وفداً كبيراً من قيادات ومشايخ ووجهاء محافظة الجوف.

وخلال الاستقبال، أشاد محافظ الجوف فيصل بن حيدر ووكلاء المحافظة والوفد الزائر بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدين أن الزيارة هي رسالة لقوى العدوان، بدعم قبائل الجوف لخيار النصر.

وأكد الوفد دعمه ووقوفه إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في معركة تحرير المحافظات المحتلة، مشيراً إلى استمرار الزيارات إلى محافظة صنعاء وتعزيز اللقاءات في إطار تجسيد وحدة الصف الوطني وتعزيز روابط الإخاء.

بدورهم رحب وكيلا محافظة صنعاء علي الغشمي وعاطف المصلي ومدير المديرية منير الكبسي وأعضاء السلطة المحلية ومشايخ ووجهاء همدان بوفد مديريات خب والشعف وعفي والمحاسمة وقبيلة دهم.

واعتبروا قدوم وفد محافظة الجوف، أنه يعكس أصالة المواقف وعمق الروابط بين أفراد القبيلة اليمنية وتجسيد الهوية الإيمانية اليمانية الأصيلة للشعب اليمني.

كما أكد أبناء همدان أن زيارة وفد وجهاء ومشايخ الجوف يمثل رسالة واضحة المعالم لقوى العدوان وأدواته أن اليمنيين سيلفظون الغزاة المعتدين مهما بلغت التحديات وأن اليمن مقبرة الغزاة على مر التأريخ.