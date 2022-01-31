المشهد اليمني الأول

اعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام أن حكام الإمارات تعدوا مرحلة التطبيع مع العدو الإسرائيلي إلى مرحلة أبعد بكثير بعدوانهم على الشعب اليمني.

وقال عبدالسلام في تغريدة له، اليوم الاثنين، إن “التطبيع وحده مع إسرائيل عدوان على الإسلام والمسلمين، وهؤلاء القوم قد ذهبوا بعيدا”

وأضاف: “ما حظي العدو الإسرائيلي بعملاء كهؤلاء وعلى هذه الشاكلة من الرغبة الجامحة لخدمته لينالوا رضاه ولن يرضى، وعدوانهم على اليمن بعض خدماتهم”

وأكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام أن للعدو الإسرائيلي وعملائه يوم آت لا محالة وستعمهم فيه جميعا بإذن الله لعنة الشعوب.