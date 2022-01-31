المشهد اليمني الأول

باركت هيئة رئاسة مجلس النواب ومجلس الشورى، اليوم الاثنين، عملية إعصار اليمن الثالثة التي استهدفت بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة عمق العدو الإماراتي.

وأشارت هيئة رئاسة المجلس في بيان، إلى أن عملية إعصار اليمن الثالثة تأتي في إطار الرد المشروع ومواجهة التصعيد بالتصعيد حتى يرتدع العدو ويكف عن صلفه في استهداف اليمن من خلال إعلانه الوقف الفوري للعدوان والحصار والانسحاب الكامل غير المشروط من كافة الأراضي والجزر والمياه اليمنية وعدم التدخل في الشأن اليمني

وأكد بيان الهيئة، أن اليمن لن تقف مكتوفة الأيدي والشعب اليمني يعاني من ويلات الحصار الخانق ويُرتكب في حقه المزيد من المجازر وجرائم الحرب وبمختلف الأسلحة المحرمة دوليا، موضحا أن دويلة الإمارات ستظل غير آمنة طالما استمرت أدوات العدو الإسرائيلي في أبو ظبي ودبي، في شن العدوان على اليمن.

في ذات السياق، أدانت هيئة رئاسة المجلس، استهداف العدوان للإذاعة القديمة ومحيط مبنى التلفزيون بأمانة العاصمة وممارسة القتل اليومي وترويع الأطفال والنساء وإلحاق الأضرار الفادحة بالأعيان والممتلكات العامة والخاصة والطرق والجسور.

واعتبر البيان استهداف الأعيان والأحياء المدنية بصنعاء وتعز وصعدة ومأرب والحديدة يخالف كافة الشرائع والمواثيق والقوانين والأعراف الانسانية والأخلاقية والدولية المعنية بحماية المدنيين.

وجددت الهيئة، الدعوة لمن تبقى من برلمانات وأحرار العالم العمل على نصرة قضية الشعب اليمني ومظلوميته وفضح جرائم العدوان التي ترتكب بحق ابناء الشعب اليمني، كما دعت إلى المزيد من التلاحم ورص الصف الوطني في مواجهة العدوان.

ودعا بيان الهيئة، الجيش واللجان الشعبية إلى تحقيق المزيد من الصمود وكسر عظم العدو الذي فقد إحساسه وإنسانيته تجاه معاناة أبناء الشعب اليمني حتى تحرير كامل التراب والجزر والمياه اليمنية من دنس الغزاة والمحتلين.

وفي السياق نفسه أشاد مجلس الشورى في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، بما تنفذه القوة الصاروخية والطيران المسير من ضربات استراتيجية في عمق العدو الإماراتي المدعوم من أمريكا وإسرائيل، والذي لا يزال يتجاهل التحذيرات المتكررة بكف الأذى عن الأراضي والجزر اليمنية والأعيان المدنية والأحياء السكنية.

وأشار إلى أن ما تقوم به دول تحالف العدوان من أعمال عدائية لم تترك للجيش اليمني وقيادات الدولة والشعب اليمني، أي خيار آخر سوى مواجهة التصعيد بالتصعيد وتوجيه ضربات أكثر إيلاما.

ودعا البيان، القوات المسلحة إلى تنفيذ المزيد من العمليات النوعية في عمق دول تحالف العدوان في سياق الرد المشروع والدفاع عن الشعب اليمني.

وأهاب المجلس بجمع أحرار اليمن المشاركة الفاعلة في معركة التصدي للعدو ودعم القوة الصاروخية والطيران المسير، لتحقيق الرد المزلزل على جرائم العدوان وتصعيده المستمر.