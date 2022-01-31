المشهد اليمني الأول

“خاص”

الرئيس ابن الرئيس تحت الارض

ليلة الاحد تواصلت مع فجر يوم الاثنين الموافق 31يناير 2022م وسيطرت القوة الجو فضائية للقوات المسلحة اليمنية على اجواء العدو الاماراتي واسحاق اليهودي الرئيس ابن الرئيس الراحل حاييم هرتسوغ للكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين العربية والمقدسات الاسلامية تحت الارض وهو الزائر والضيف والمحتفى به وبعد حوالي اكثر من 70 عاما من توالي النكسات والنكبات والانهزام والاستسلام وانبطاح النظام الرسمي العربي والاسلامي والعالمي في الكنيست الاسرائيلي.

وعليه جاء الرئيس العبري ابن الرئيس اليهودي ليدشن مرحلة تاريخية جديدة بالقرن 21 الميلادي وبسيادة العبري على العربي وبطغيان الدين الابراهيمي على دين الرحمة للعالمين وفي الديار الاسلامية العربية و من ابوظبي الحضن العبري المُستجد.

نعم جاء المُفسدين بالارض ليحرفوا اسلام الرحمة للعالمين بمسمى الدين الابراهيمي الموحد و من على سطح الارض والاقمار الصناعية والقنوات الفضائية الناطقة بالعربية ستنقل من معرض اكسبوا دبي الذي يضم كل دول العالم حدث القرن والاحتفال بما يسمى بالعيد الوطني لكيان غاصب يهودي عبري في وسط اجماع دولي وفلسطين العربية في خبر كان وبكل صفاقة غير مسبوقه حتى في تاريخ عرب جاهلية ماقبل هدى رسالة اسلام دين الرحمة للعالمين.

وخلال دقائق وساعات وحتى مطلع الفجر، تحول الاحلام الى سراب بدون بخار وامسى وبات اليهودي نائماً وليس بنائم تحت الارض في ملاجئ دويلة مشيخة الكيان الاستعماري المسمى بالامارات العبرية المُتصهينه مُستيقظ وليس مستيقظ تحت الارض وهو يمثل مايمثل من كيان متوحش اخضع دول عظمى وصغرى وما بينهما بالاقتصاد والمال والدعارة والاغتيالات والحروب والاوبئة من الف عام واكثر حتى وصل الى مقربة من مرحلة عبرية الوطن العربي، وبضربات مسدده من يمن الايمان والانصار وبعون خالق السموات والارض حدث الانقلاب العكسي وكانت ليلة حتى مطلع الفجر هي نقطة فاصلة بالتاريخ ونقطة على السطر وانتهى.

غادر بخفي “حنين”

192دولة وهي عدد دول العالم بالكامل مشاركة في معرض اكسبوا دبي 2020م العالمي الصناعي والانتاجي والثقافي والذي يقام كل 5 اعوام ويستمر ل 6 اشهر متواصلة وخلاله تعقد الصفقات التجارية العابرة للقارات والاوطان في دويلة الامارات العبرية وهي مكان تدشين التحول من الحضن العربي الايماني الى الحضن العبري الصهيوني.

وبعد عملية الاعصار الثانية على خزانات براميل النفط في ابوظبي ودبي توالت بيانات الادانات من 143دولة عالمية اضافة الى الجامعة العبرية التي عقدت مؤتمر طارئا ودعت الى تصنيف الانصار ارهاب وكذلك ادان مايسمى بمؤتمر منظمة التأمر على الاسلام والامة الاسلامية وتواصل مسلس الادنات وعلى كل المستويات ولكل بيان ادانه ثمن مؤجل ومسبق الدفع وباثر اقتصادي ربحي استثماري مالي من صفقات معرض اكسبوا التجارية وعلى حساب دماء واشلاء وجماجم الشعب اليمني المقاوم.

وحضر الرئيس اليهودي وابن الرئيس الصهيوني الى الحضن العبري ابوظبي ضناً منه ان فرائص يمن الانصار ترتعد ولا ولن تعيد الكرة خلاص هناك اجماع دولي شبه تام ب143دولة من اصل 192م اجماع لم يحصل حتى في تاريخ الحرب الباردة بين معسكر الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي الامبريالي وحدث لدويلة الامارات التي يحكمها الزنار اليهودي بالتحكم عن بعد وكان لقوم مؤمنيين شأن آخر حتى مطلع الفجر وغادر اليهودي ابن الصهيوني من الحضن العبري الامارتي ولم يدشن فعاليات التحول الاستراتيجي الكبير في الديار العربية الاسلامية غاددر “بخفي حنين”

مابعد ليس كما قبل

بعد كرنفال الاعصار الثالث بطائرات الصماد 3 وصواريخ ذوالفقار لقوم مؤمنين فقط 6 دول ادانت حتى الان من اصل 192دولة مشاركة في معرض اكسبوا دبي 2020م من اصل 143 دولة ادانت عملية الاعصار الثاني وكان الكيان الصهيوني اول القائمة حيث دعا الى التعامل مع يمن الانصار بقانون الارهاب العالمي لانه استهدف الزيارة التاريخية الاولى للرئيس ابن الرئيس للحضن العبري المُستجد، وكانت امريكا الدولة الثانية وبريطانيا الثالثة والمشيخة الميكروسكوبية البحرين الرابعة.

اما فرنسا فكان بيانها ديماغوجي حيث دعا الى الحل السياسي بعد الاستنكار وهناك ايضاً ببيان فنادق الشتات للدنبوع وحكومة الرقصة صافيناز والسياسي معمر الارياني وصمت فقهاء وعلماء السلاطين والعملاء الجدد من الازهر اللاشريف ومؤتمر التأمر على الاسلام واختفي مغردي عفافيش الحضن العبري واحتفى البعض من مغردي نماذج الاخوان

والفرحة الكبرى كانت لقوم مؤمنيين على مساحة جغرافيا الامة الاسلامية والوطن العربي واليمني بما شفىٰ صدور قوماً مؤمنيين اعاد للعقل العربي الاسلامي الوعي الايماني الذي اختطفه اذناب الصهيونية العالمية خلال اكثر من 70 عاما من بني سعود والوهابية واخوانهم واذنابهم ومشتقاتهم وعملائهم.

هدف مزدوج

حققت عملية اعصار اليمن الثالثة هدفين رئيسيين في آن واحد ناهيك عن اهداف اخرى اكثر اهمية.

الهدف الاول هو ان الانسان اليهودي جبان بطبعة ويحب الحياة والمال وبات تحت الارض في دقائق و ثوانٍ برمزيته وصفته واسمه ومايمثله وتلك هزيمة معنوية لهذا الكيان الغاصب دولة وحكومة وشعبا وجيشا وقضاً وقضيضاً والهزيمة المعنوية مقدمة للهزيمة السياسية ومابع ذلك نصر عسكري محتوم بقوم مؤمنيين سلام الله عليهم.

والهدف الثاني هو كذلك جبان بطبعه وهو الراسمال العالمي المتواجد في دبي اكسبوا وابوظبي والامارات هي دويلة غير آمنه لعقد الصفقات التجارية العالمية والاستثمار المحلي والاقليمي وماعلي دويلة الامارات وماعلى الكيان الاسرائيلي وماعلى الكيان السعودي سوى الاختيار، الامن والاستقرار المالي والاقتصادي في ابوظبي ودبي والرياض يقابله امن واعمار اليمن بعد خروج قوى الاحتلال من اليمن ومبروك عليهم العملاء والخونة والمرتزقة من كل اطياف قوس قزح وليتموضعوا براحتهم في الفنادق والشقق وشوارع القاهرة وحدائق لندن شقق تركيا اردوغان.

والخيار الثاني تفكك وزوال الكيانات الثلاثة فهل تقامر الصهيونية العالمية بالكيانات الاستعمارية السعودية والامارات والاسرائيلي او تعيدترتيب الاوراق في ضل انشغال العم سام امريكا الراسمالية المترنحة في اوكرانيا الدب الروسي والتنين الصيني والمارد الفارسي الاسلامي الثوري الواعد و سنرى بوادر ذلك بالترجمة على واقع ارض ميدان اليمن في قادم الايام والزمن القادم سلباً او ايجاباً والانتظار يدوم كثيرا فعيون المجاهدين المؤمنيين شاخصة نحو صحراء النقب ومعمل ديمونا وميناء ايلات وما ايلات ببعيد عن طائرة وعد الوعيد للقوات المسلحة اليمنية.

مؤشر هام ومهم

استهداف الاشد عداوة للذين امنوا مباشرة او غير مباشرة يوحد الامة الاسلامية والوطن العربي واليمني عامة باستثناء من كان اليهودي في داخله وهم اقليه وربما بجينات وراثية من يهودا الاسخريوطي او يهودا الاسرائيلي او سالم الشبزي لذلك في عملية الاعصار الثانية وبوجود اليهودي بن سعيد اليهودي في ابوظبي ودبي في عملية اعصار اليمن الثالثة ب 4 دول وربع وثمن بعد ان كانت قبل ايام ب 143دولة وازهر لاشريف واخرين.

وهذا يحتم على محور المقاومة عامة واليمن خاصة اعتماد الاستراتيجية العسكرية للرسول الاعظم محمد صلّ الله عليه وآله وسلم وهي اجتثاث المُفسدين بالارض اولاً واخيراً يهود الزمان والمكان فلسطين المُحتلة والاذناب تتتساقط وتسقط ذاتياً ويصدر عنها اصوات امواء القطط الأليفة.

وبعد ان تنمرت وتأسدت واسترجلت بالسلاح الامريكي والطيار اليهودي وعقال البعران المدجج بالمال والاعلام ونفاق مايسمى بالمجتمع الدولي هاهي تصدر مواء متأدب وقولهم : ماذا انتم فاعلون بناء يا احفاد الكتيبة الخضراء كتيبة الرسول الكريم اثناء فتح مكة المكرمة والسيوف في الاغمدة يا احفاد الاوس والخزرج في ضحى يوم الهجرة النبوية الشريفة يا حفاد عمار والاشتر واويس القرني.

نعم ماذا انتم فاعلون بنا وذلك استحقاق قادم لامحالة بشرط الاسراع في نقل المعركة لتحرير فلسطين كل فلسطين مالم ترقبوا نسخ وموديلات جديدة متوحشه تكفيرية من كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب اليهودي من اصل تركي اوموديلات تكفيرية متوحشه من كتب حسن البناء اليهودي من اصل مغربي والصراع مستمر لاينتهي مع كل الادوات التكفيرية واصحاب المشاريع المناطقية العنصرية في الاوطان الجمهورية شئنا او ابينا

ولتكن حروب داخلية ممزقة ومقسمه واستمرار المعاناة الاقتصادية والمعيشية وحصار ودمار وبتوحش اكثر حتى ياتي اليهودي والامريكي والانجليزي بخطة الانقاذ تقسيم وتطبيع وحضن عبري ودين ابراهيمي وهلمجرا من اجل سيادة المفسدين بالارض من النيل للفرات وعلى ضفتي البحر الاحمر الشرقية والغربية وخيرات النفط والغاز وبثمن بخس لامريكا وبيطانيا وللمؤلفة قلوبهم فرنسا نصيب مما تتركه واشنطن ولندن وكل ذلك يزول بتحرير فلسطين كل فلسطين… والعاقبة لقوم مؤمنيين

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

الاول من فبراير 2022م