المشهد اليمني الأول

هـدم وتهجير ممنهج في جدة الحجاز بعد الحويطات ومكة والمدينة.. ومواطنة حجازية تصرخ “أنت يهودي يابن سلمان”.. الوهابية السعودية اليهودية: منازل وآثار المؤمنين “عشوائيات وشرك” وآثار اليهود “حضارة وسلام”

” خاص” مواطنة حجازية “أنتم عائلة يهودية”

ظهرت مواطنة من الحجاز مدينة جدة في مقطع فيديو متضررة من هـدم مسكنها وتهجيرها قسراً من احد احياء مدينة جدة القديمة، وأوضحت المواطنة الحجازية أن الاحياء ليست عشوائية حتى يتم هدمها، موضحةً ان النظام السعودي لم يدفع تعويضات او يوفر بدائل بالسكن والايواء حتى في المدارس.

وأضافت المواطنة الجداوية وبغصة وحرقة وألم بالقول: “اليوم بصراحة عرفت ألم ومعاناة إخواننا الفلسطينيين الله يكون في عونهم، تنهد عليهم بيوتهم ويخرجونهم”.

المواطنة السعودية وجهت رسالة لبن سلمان وقالت “حسبي الله عليك يا بن سلمان، انت يهودي أساسا، انتم يهود والله انتم عائلة يهودية ما عندكم ذمة ولا ضمير”.

وفي نهاية المقطع كانت دعوة المظلوم من المواطنة الحجازية الجداوية متوجهة بالدعاء لخالق السماوات والأرض “الله ينتقم منكم ويروينا فيكم آية وعبرة”.

في السياق ظهر مواطن مسعوّد في مقطع فيديو يناشد بن سلمان لوقف هـدم مسكنه الذي بناه وسدد رسوم الكهرباء، جزماً ويقيناً منه أن بيته قانوني، موضحاً بانه عسكري متقاعد وخدم في ميليشيات بني سعود.

وفي مقطع فيديو آخر ظهرت الشيولات السعودية أثناء هـدم أحد المساجد، حتى بيوت الله “عشوائيات”.

يهودي بعقال سعودي وبعذر أقبح من ذنب

في سياق التبرير الرسمي لنظام بني سعود، ظهر على قنوات فضائية محسوبة على النظام السعودي كلاً من “أمين محافظة جدة، ومدير الشرطة اللواء صالح الجابري” وقولهم الافك والعدوان والبهتان بحق المظلومين المطالبين بحقوقهم أو على أقل تقدير تعويضهم التعويض القانوني.

فاللواء الجابري قال ان نسبة الجريمة انخفضت 12% في محافظة جدة منذ بداية عمليات إزالة العشوائيات، وان هذه الاحياء العشوائية يسكنها مروجي المخدرات ومجهولي الهويات ومن جنسيات مختلفة “يقصد اليمنيين”.

أما أمين محافظة جدة -وليس بأمين- ردد ما قاله صاحب الشرطة، موضحاً انه تم هـدم 34 حي سكني في مدينة جدة القديمة وتبقى 34 حي سكني، وأن المشاورات مستمرة هل تهدم او لا، مبررا ذلك ان غالبية السكان من الجنسية السعودية.

الجدير بالذكر ان الناشطين على تويتر اطلقوا هاشتاج #هدد_جدة_جريمة_حرب لفضح جرائم بن سلمان المتوحش‌.

ويعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه “إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها”، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

بداية هـدم وتهجير بني سعود

الشهيد الحجازي ناصر السعيد وفي كتابه تاريخ آل سعود وفي صفحة 173 قال: “لكي نؤكد ان بني سعود ما هم الّا صهاينة تلبسوا بلباس العروبة والدين نوضح هنا بعض أعمالهم الاجرامية ضد العروبة والدين وشعائر الدين”.

ويضيف الشهيد ناصر ويقول: “تصوروا ماذا فعل هؤلاء السعوديون اليهود.. هدموا البيت الذي ولد فيه النبي العربي محمد بن عبدالله صلّ الله عليه وآله وسلم في شعب الهواشم بمكة الكرمة.. هدموا بيت السيدة خديجة بنت خويلد زوجة النبي اول امرأة آمنت بالرسالة رضوان الله عليها.. هدموا البيت الذي ولدت فيه فاطمة بنت محمد رضوان الله عليها والبيت في زقاق الحجر بمكة المكرمة.. هدموا بيت حمزة بن عبدالمطلب رضوان الله عليه عم الرسول الكريم وأول شهيد في الإسلام ويقع بيته في المسفله بمكة المكرمة.. هدموا بيت الارقم اول بيت اجتمع فيه المؤمنين الأوائل في هذا البيت كانت اول مقابلة للرسول الكريم مع الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه ويقع بجوار الصفا في مكة المكرمة والان شيد في مكانه قصر اعطي لتاجر الفتاوى الوهابية السعودية الباطلة عبدالملك بن إبراهيم ليتاجر به وذريته ويفسدون”.

الرسول الكريم يقرأ ويكتب

في صفحة 180 من كتاب تاريخ آل سعود يقول الشهيد الحجازي ناصر السعيد: “بني سعود دمروا واحرقوا “المكتبة العربية” في مكة المكرمة وبها ستون ألف من الكتب النادرة وفيها أربعون الف مخطوطة نادرة الوجود”.

ويضيف الشهيد الحجازي ويقدم معلومة هامة ويقول: “في هذه المكتبة وغيرها من المكتبات في المدينة المنورة بعض المخطوطات المحمدية كتبت بخط النبي محمد صلّ الله عليه وآله وسلم”.

الوهابية عمدت لبتر كل ما هو صلة برسول الرحمة للعالمين حتى كتاباته بخط يده، هذا التوجه يخدم إسرائيليات تزعم أن معاني الأمية المقصودة في القرآن “أمية القراءة والكتابة”.

وكيف لرسول الرحمة للعالمين أن يكون امياً لا يقرأ ولا يكتب، وهو المحاسب المالي للتاجرة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في تجارة الشتاء والصيف، كيف له ان يكون أُمي لا يعرف القراءة والكتابة وهو الصادق الأمين، واهل مكة وقريش يضعون أموالهم امانة عند الصادق الأمين، وكيف لمجتمع مكة المكرمة ان يكونوا أميين لا يقرأون ولا يكتبون ولهم سوق عكاظ يتعاكضون فيه بالشعر والادب والنثر وسجع الكهان وباللغة العربية الفصحى والمعلقات السبع كتبت بماء الذهب وعلقت على جدران الكعبة المشرفة”.

فالأمية امية الجهل بهدى الله سبحانه وتعالى، واليهود احتكروا وحرفوا وزوروا هدى التوراة وكان ويكون هُدى الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم وبالرسول الكريم يعلمهم الكتاب وهل المُعلم لا يقرأ ولا يكتب، كيف يحكم من يحكم بغير ذلك، ولعمري ان القول بأمية القراءة والكتابة ما هو إلا اسرائيليات دُست في كتب التراث الإسلامي، وأن ورسولنا ومعلمنا وهادينا ومخرجنا من الظلام والجهل إلى الهداية والنور يقرأ ويكتب والله على ذلك شهيد.

تهجير عرقي ممنهج

بعد الاحتلال الوهابي السعودي الأول لمكة المكرمة والمدينة المنورة عام ١٢١٨ هجرية عام 1805م قام بني سعود وقطعان التوحش الوهابي بتهجير اهل البيت الكرام والهاشميين من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبعد الاحتلال الوهابي السعودي الثاني لمكة المكرمة والمدينة المنورة في عام ١٣٤٤ هجرية الموافق لعام 1924م اصدر ضابط المخابرات البريطانية من اصل يهودي “جون فيلبي” أوامره بتهجير الاشراف من مكة المكرمة والمدينة المنورة الى الشام والعراق.

جينها قال بن سعود ان “جون فيلبي” اعلن اسلامه، لكن ربما على سُنّة محمد بن عبدالوهاب القرقوزي اليهودي واصبح اسمه “الحاج عبدالله فيلبي”، الذي كان يؤذن للصلاة في الحرم المكي الشريف ويصلي امام ومن خلفه اتباع الوهابية اليهودية وولي امرهم عبد العزيز بن سعود بن ماكرن بن مردخاي اليهودي.

وحفيده اليوم بن سلمان يواصل النهج بتهجير قبيلة الحويطات يناير 2020م، بعد هـدم بيوتهم وبمبرر مدينة نيوم الرقمية السياحية، ومشروع نيوم يقع في جغرافيا من النيل للفرات، ارضك يا إسرائيل، حسب مزاعم الصهيونية العالمية.

محطط طويل أمد

والهدم والتهجير اليوم في مدينة جدة ما هو الا امتداد للمخطط الصهيوني اليهودي طويل الأمد من زمن الاحتلال الأول عام 1805م حتى تاريخه 2022م لتطهير عرقي لأبناء الحجاز الاصلاء والاشراف المؤمنين لهدم اثار المؤمنين، ولمصلحة المفسدين في الأرض وبالمفسدين الذين تدثروا بالعروبة والإسلام وحتى بالجمهورية والديمقراطية وهم لا جمهورية ولاديمقراطية الأحزاب.

والصندوق عندهم استخفاف استحمار استهبال استعباط لقوم اذناب العدوان والتأسلم الوهابي الاخواني السلفي التكفيري -لو كانوا يعلمون- بل يعلمون! فالوهابي الاخواني السلفي التكفيري يهدم ويدمر أضرحة أولياء الله الصالحين من اهل البيت الكرام وبنفس الوقت يحافظ على آثار قلاع وحصون خيبر والنضير، يحافظ على بقايا اثار منازل وبيوت وقبور اليهود في المدينة المنورة.

فالوهابية تعتبر آثار اليهود “سياحة وثقافة وسلام وحوار حضارات”، فيما آثار المؤمنين وأهل البيت الكرام “شرك وبدع وكفر وروافض”، حتى وصلنا الى مرحلة بيوت أبناء البلاد، وحتى بيوت الله هي “عشوائيات” ويتم هدمها وتهجير أهلها، ومشائخ الوهابية والسلفية والاخوانية التكفيرية صامتون صمت القبور، ولتهجير و هـدم مساكن اليمنيين في مدينة جدة الحجازية صلة.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

17 فبراير 2022م