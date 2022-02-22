تعالت ردود الفعل الامريكية بشأن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، الاجراءات الروسية التي افضت عن توقيع اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا والبلدين، وطلبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألبانيا عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن انطلقت اليوم الثلاثاء،

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يعتقد بأن روسيا انتهكت وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها من خلال الاعتراف بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا كيانين مستقلين الاثنين.

وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان “الأمم المتحدة تظل تؤيد تماماً سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً، تماشياً مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة”.

فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وبريطانيا وأيرلندا

أدانت كلا من فرنسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وأيرلندا اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مطالبين موسكو بالعدول عن قرارها والعمل على تسوية سلمية مع أوكرانيا.

واعتبرت الدول في مواقف منفصلة أن قرار بوتين الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك هو خرق واضح أحادي الجانب للتعهدات الدولية التي اتخذتها روسيا، وأن القرار يمثل اعتداء على السيادة الأوكرانية”.

فيما قالت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، أن اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسيك ودونيتسك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.. وفيما يشبه التوعد قالت أورسولا: “سوف يتصرف الاتحاد الأوروبي وشركاؤه بالحزم والتصميم بالتضامن مع أوكرانيا”.

بايدن يفرض عقوبات

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين التجارة والاستثمار والأنشطة الاقتصادية في دونيتسك ولوغانسك على إثر اعتراف روسيا باستقلالهما عن أوكرانيا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي يتيح “فرض عقوبات على أي شخص يعمل مع تلك المناطق الأوكرانية”.. وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستتخذ يوم الثلاثاء إجراءات إضافية “لمحاسبة روسيا على هذا الانتهاك للقانون الدولي، وانتهاك سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا”.

ردود الفعل المؤيدة

وعن ردود الفعل المؤيدة للاعتراف الروسي أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، استعداد دمشق للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، فيما اعتبر الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، قرار الاعتراف بمثابة السبيل الوحيد للحل.

وأعلنت حكومة صنعاء، مساء يوم الإثنين، تأييدها “اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك”.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، في تغريدةٍ له عبر “تويتر”: “نؤيد الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين”، مضيفاً: “ندعو إلى ضبط النفس وعدم الانزلاق في حربٍ يُراد لها استنزاف القدرات الروسية”.

وبحسب تقارير من المحتمل أن تعترف كلا من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا بجمهوريات دونيتسك ولوغانسك قريبًا.

ماهو المهم الآن؟

قال مندوب روسيا بمجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لا يغير مضمون اتفاقيات مينسك.

وأضاف، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة: “استمعنا إلى بيانات مليئة بالعواطف بشأن الخطوة الروسية والمواقف الدولية توحي بأن اعتراف روسيا خطوة مفاجئة، ولكن هذا غير صحيح. جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك أعلنتا انفصالهما واستقلالهما عام 2015 لكننا اعترفنا بهما اليوم فقط.

وتابع، حوالي 60 ألف شخص فروا من دونباس إلى داخل روسيا، بسبب القصف الأوكراني وروسيا تؤمن لهم السكن والماء.. الولايات المتحدة والغرب يلعبان دورا سلبيا في أوكرانيا.. مشدداً على أن المهم الآن التركيز على كيفية تجنب نشوب حرب وإجبار أوكرانيا على وقف القصف.

بدوره دعا سفير الصين لدى الأمم المتحدة، جميع الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب أي أفعال قد تزيد التوترات.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق، مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ودعا كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.

كما وقع الرئيس بوتين مع رئيسَي جمهوريتي دونيتـسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة، وجمهوريتي دونيتسـك ولوغانسك من جهةٍ أخرى.