كشفت قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الإيراني، اليوم السبت، عن قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة، بحضور القائد العام لحرس الثورة.

وتضم هاتان القاعدتان منظومات صواريخ أرض – أرض بمعدات متطورة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو.

وقال قائد قوات الجوفضائية بحرس الثورة الإيراني، إن “قدرة تشغيل وإطلاق الصواريخ زادت لأكثر من 6 إلى 7 مرات”، مضيفاً: “قلصنا وقت ومسافة تحضير الصواريخ وإطلاقها بشكل كبير”.

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن “وجود طائرات مسيرة بمدى 2000 كيلومتر ومنصات إطلاق صواريخ ثنائية ومنصات إطلاق صواريخ متعددة، والتي تم الكشف عنها مؤخراً خلال مناورات الرسول الأعظم17 ، يظهر الفعالية المذهلة لهذه القواعد في الدفاع وحماية أمن إيران الإسلامية والشعب الإيراني بوجه أي تهديد”.

وخلال زيارة القائد العام لحرس الثورة الإيراني اللواء حسين سلامي إلى هاتين القاعدتين، قدم قائد قوات الجو الفضاء للحرس الثورة العميد حاجي زاده، تقريراً عن الإجراءات والإنجازات الجديدة لهذه القوات.

من جهته، أشاد اللواء حسين سلامي ، القائد العام لحرس الثورة، في مراسم إزاحة الستار عن قاعدتي الصواريخ والطائرات المسيرة الجديدتين، بالإجراءات التحولية والذكية التي تتطلع إلى مستقبل التكنولوجيا من قبل القوة الجوفضائية في الحرس الثوري في تعزيز استراتيجية الردع الدفاعي لايران الإسلامية.

ومطلع الشهر الماضي، وفي واحدة من أحدث إنجازات القوة الجوفضائية لحرس الثورة في إيران، تمّت إزاحة الستار عن الصاروخ الاستراتيجي بعيد المدى “خيبر شكن” الجديد.