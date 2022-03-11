أكدت القوات المسلحة اليمنية نجاحَ سلاحُ الجوِّ المسيرِ في تنفيذ عملية هجومية كبرى “عملية كسر الحصار الأولى” وذلك باستهداف منشآت حيويةً في عمق العدوّ السعودي.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان القاه العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة أن العمليةُ العسكريةُ نفذت بواسطة 9 طائرات مسيرة.

نص البيان:

قال تعالى: ولمنِ انتصرَ بعد ظلمهِ فأولئكَ ما عليهم من سبيل) صدق اللهُ العظيم.. رداً على تصعيدِ العدوانِ من خلال الحصارِ الظالم على شعبنِا ومنعِ دخول المشتقاتِ النفطيةِ. نفذت قواتُنا المسلحةُ عمليةً عسكرية واسعةً ( عمليةَ كسر الحصار الأولى ) بتسع طائرات مسيرة وعلى النحوِ التالي:

استهدافُ مِصفاةِ أرامكو في عاصمةِ العدوِّ السعوديٍ الرياضِ بثلاثِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٣ .

استهدافُ منشآتِ أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقعَ حساسةٍ أخرى بستِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد1 .

إن القواتِ المسلحةَ وفي إطار الردِّ المشروعِ على العدوانِ والحصارِ تعاهدُ شعبَ الإيمانِ والصبرِ والجهادِ بأنّها لن تترددَ في الردِ المشروعِ على الحصارِ الظالمِ وأنها في حالةِ تأهبٍ قصوى لتنفيذِ عملياتٍ عسكريةٍ ردا على منعِ دخولِ المشتقاتِ النفطية.

ان القواتِ المسلحةَ قادرةٌ بعونِ اللهِ تعالى على تحملِ مسؤولياتِها تجاه الشعبِ والبلدِ في هذه المرحلةِ المهمةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ واللهُ على ما نقول شهيد.

عاش اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِ أحرارِ الأمة

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

صنعاء الثامن من شعبان ١٤٤٣ للهجرة

الموافق الحادي عشر من مارس ٢٠٢٢ للميلاد