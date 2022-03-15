أعلن مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي بولشوك أن الجنود الروس يسيطرون على الوضع في محطتي تشيرنوبيل وزابوروجيا للطاقة النووية مع حراس أوكرانيين وموظفي المحطتين.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بولشوك قوله في تصريح اليوم إن المحطتين تعملان بشكل طبيعي والخلفية الإشعاعية طبيعية وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكداً أن الجهود الرئيسية تهدف الآن إلى منع الاستفزازات ضد منشآت البنية التحتية الحيوية من قبل القوات الأوكرانية.

ولفت بولشوك إلى أنه بعد استفزاز القوميين الأوكرانيين في وقت سابق من الشهر الجاري في منطقة محطة زابوروجيا للطاقة النووية “أصبحت هذه القضية وثيقة الصلة بشكل خاص”.