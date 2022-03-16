نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية وبمشاركة جميع الوحدات العسكرية واسعة من مسارين تمكنوا خلالها من تطهير عدد ١١ قرية وعشرات المواقع من المنافقين والمرتزقة السودانيين في بني حسن وحيران بحجة بمساحة اجمالية تقدر ب 26 كيلومتر مربع

وتمكن المجاهدون من تطهير قرية الظهر والعكاشية والنقرمة وجرب المهجم والمعطف والمنجورة وبني كينة الشرقي والفندق والقرية البيضاء والشبكة وتكبيد العدو خسائر مادية وبشرية كبيرة وضحتها مشاهد الإعلام الحربي.

وسقط اكثر من 200 منافق ومرتزق سوداني بين قتيل وجريح خلال العملية وفرار من تبقى من المنافقين تاركين الياتهم وعتادهم العسكري غنيمة للمجاهدين.

و حاول طيران العدوان اسناد مرتزقته بعشرات الغارات دون جدوى .

واظهرت المشاهد لحظات التنكيل بالعدو في المتارس والأخاديد الكبيرة التي حاول اتخاذها كوسيله حمايه من بأس المجاهدين.

واغتنم المجاهدون عتاد عسكري كبير ومتنوع بين أسلحة ثقيلة ومتوسطة