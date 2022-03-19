قالت وزارة الخارجية الروسية إن إعلان الاتحاد الأوروبي عن “الحرب المالية والاقتصادية الشاملة” ضد روسـيـا سوف يؤدي إلى عواقب لا يمكن التراجع عنها.

ووفق موقع “روسـيـا اليوم” أعلن مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بارامونوف، أن الحكومة الروسية تعمل على رد على العقوبات غير المسبوقة وغير القانونية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف بارامونوف أن “العقوبات ليست خيارنا”، ولم نكن نرغب في أن تنجر دول أخرى مثل إيطاليا وراء تصريحات وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، الذي أعلن “حربا مالية واقتصادية شاملة” ضد روسـيـا، وتسبب في سلسلة من العواقب التي لا رجعة فيها.

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قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده تتبع موقفا مستقلا وغير منحاز بشأن الصراع الدائر في أوكرانيا، وذلك في احدث موقف صيني يسبق اتصالا بين رئيسي اليلدين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصـينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية اليوم الجمعة ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين بأن الولايات المتحدة “ستتخذ إجراءات” إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا، إن الصين تتمسك بموقف مستقل بشأن الأزمة الأوكرانية: “فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، أصدرت الصين دائما أحكاما مستقلة تستند إلى مزايا القضية بطريقة موضوعية وعادلة”.

وشدد تشاو ليجيان على أن البعض في الولايات المتحدة يواصلون نشر معلومات كاذبة والافتراء والضغط على الصـين وهو سلوك غير مسؤول للغاية ولا يؤدي إلى حل الأزمة.

وفي السياق يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيـني شي جين بينغ هاتفيا، اليوم الجمعة، الأزمة الأوكرانية، في محاولة لثني الصين عن موقفها تجاه روسيا وضرورة وقف العملية العسكرية الروسية.

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