قالت وزارة الخارجية الروسية إن إعلان الاتحاد الأوروبي عن “الحرب المالية والاقتصادية الشاملة” ضد روسـيـا سوف يؤدي إلى عواقب لا يمكن التراجع عنها.

ووفق موقع “روسـيـا اليوم” أعلن مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بارامونوف، أن الحكومة الروسية تعمل على رد على العقوبات غير المسبوقة وغير القانونية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف بارامونوف أن “العقوبات ليست خيارنا”، ولم نكن نرغب في أن تنجر دول أخرى مثل إيطاليا وراء تصريحات وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، الذي أعلن “حربا مالية واقتصادية شاملة” ضد روسـيـا، وتسبب في سلسلة من العواقب التي لا رجعة فيها.

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