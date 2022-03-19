تستعرض القوات المسلحة اليمنية في إيجاز صحفي يوم غداً الأحد الموافق 20 مارس 2022م حصاد سبعة أعوام من الصمود في وجه العدوان الأمريكي السعودي لمختلف تشكيلات القوات المسلحة وفي مقدمتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والعمليات النوعية لقواتنا وتفاصيل أخرى مهمة

وأعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب أنه وفي تمام الساعة الثالثة عصرا إن شاء الله إيجاز صحفي للقوات المسلحة نستعرض فيه حصاد سبع سنوات من الصمود في وجه العدوان الأمريكي السعودي لمختلف تشكيلات القوات المسلحة وفي مقدمتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والعمليات النوعية لقواتنا وتفاصيل أخرى مهمة