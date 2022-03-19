ورد الآن.. صنعاء تدعو جميع المواطنين دون استثناء للقيام بهذا الأمر الهام وهذا ما سيحدث بعد ساعات (التفاصيل)

ورد الآن.. صنعاء تدعو جميع المواطنين دون استثناء للقيام بهذا الأمر الهام وهذا ما سيحدث بعد ساعات (التفاصيل)

دعت العاصمة صنعاء جميع المواطنين، الى المشاركة في حملة تغريدات عالمية لفك الحصار عن اليمن.

ودعت حساب “ارفعوا الحصار عن اليمن”، اليوم السبت، بتغريدة في تويتر، جميع المواطنين اليمنيين الى المشاركة في حملة رفع الحصار عن اليمن.

وذلك وقوفاً مع الشعب اليمني الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية نتيجة 7سنوات من الحصار بتوقيت التاسعة مساء.

وذلك عبر الهاشتاقات#EndTheSiegeOnYemen #ارفعوا_الحصار_عن_اليمن

بنك التغريدات:http://bit.ly/siegeonye