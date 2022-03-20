كشفت القوات المسلحة اليوم، عن تفاصيل العملية الهجومية “عملية كسر الحصار الثانية” للجيش واللجان الشعبية في العمق السعودي.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع ان القوات المسلحةُ وفي إطارِ ردِّها المشروع على استمرا ر العدوان والحصار الظالم على شعبنا نقذت عمليةً عسكريةً واسعة ( عمليةَ كسر الحصار الثانيةَ).

وذلك بقصف عدد من الأهداف الحيوية والهامة في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزانَ وسامطةَ وظهرانَ الجنوبِ بدفعة من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

فيما يلي نص بيان عملية كسر الحصار الثانية:

قال تعالى: { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـاتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصرِهِم لَقَدِيرٌ } صدق الله العظيم

نفذتِ القواتُ المسلحةُ وفي إطارِ ردِّها المشروعِ على استمرارِ العدوانِ والحصارِ الظالمِ على شعبِنا عمليةً عسكريةً واسعة ( عمليةَ كسرِ الحصارِ الثانيةَ) والتي شملتِ المرحلةُ الأولى منها قصفَ عددٍ من منشآتِ العدوِّ السعوديِّ الحيويةِ والحساسةِ التابعة لشركة أرامكو في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياض ومنطقةِ ينبعَ ومناطقَ أخرى بدفعاتٍ من الصواريخِ المجنحةِ والباليستيةِ والطائراتِ المسيرة.

وفورَ نجاحِ المرحلةِ الأولى نفذتِ القواتُ المسلحةُ المرحلةَ الثانيةَ من كسرِ الحصارِ وذلك بقصفِ عددٍ من الأهدافِ الحيويةِ والهامةِ في مناطقَ أبها وخميسِ مشيط وجيزانَ وسامطةَ وظهرانَ الجنوبِ بدفعةٍ من الصواريخِ البالستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرة.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ قادمةٌ بعونِ اللهِ تعالى على تنفيذِ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ لكسرِ الحصارِ الظالمِ ستشملُ أهدافاً حساسةً لم تكن في حسبانِ العدوِّ المجرم.

إن القواتِ المسلحةَ تعلنُ امتلاكَها إحداثياتٍ متكاملةٍ ضمنَ بنكِ أهدافٍ خاصٍ يضمُّ عدداً كبيراً من الأهدافِ الحيويةِ قد تُستهدف في أي لحظة..

وعليه تحذرُ القواتُ المسلحةُ العدوَّ المجرمَ من تبعاتِ استمرارِ الحصارِ الغاشمِ على منشآتهِ ومشاريعهِ الاقتصاديةِ واللهُ على ما نقولُ شهيد.

عاش اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة.

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صادر عن القوات المسلحة اليمنية

صنعاء ١٧ شعبان ١٤٤٣هجرية

الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢ ميلادية