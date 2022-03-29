أكد فلاديمير ميدينسكي كبير المفاوضين الروس إلى مفوضات اسطنبول مع الوفد الأوكراني أن الأخير قدم مقترحات تؤكد سعي بلاده لأن تكون دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية.

وقال ميدينسكي في ختام الجولة الأولى من مفاوضات اسطنبول اليوم: الجانب الاوكراني قدم اليوم مقترحات خطية تؤكد سعي اوكرانيا لأن تكون دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية، مع التخلي عن إنتاج ونشر جميع الأنواع من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الكيماوية والبكتريولوجية بالإضافة إلى حظر وجود القواعد العسكرية الأجنبية والقوات الأجنبية في أراضيها”

وقال ميدينسكي للصحفيين: “المفاوضات كانت بناءة. تلقينا مقترحات من الجانب الأوكراني لدراستها، وموقفهم تمت صياغته بصورة مفهومة لإدراجه في الاتفاق. سيتم النظر في هذه المقترحات في المستقبل القريب، وسيتم إبلاغ الرئيس بها، وسنقدم ردا مناسبا”.

وأضاف أن الاجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي ممكن بالتزامن مع التوقيع بالأحرف الأولى على المعاهدة بين روسيا وأوكرانيا على مستوى وزيري الخارجية.

وأوضح: “كان الشكل المقترح على النحو التالي – أولا، تتم صياغة اتفاقية ثم الموافقة عليها من قبل المفاوضين، ثم يصادق عليها وزيرا الخارجية في الاجتماع، وبعد ذلك تتم مناقشة إمكانية اجتماع رئيسي البلدين للتوقيع على هذه الاتفاقية. هذه ليست مسألة سهلة خاصة وأن الاجتماع قد يكون متعدد الأطراف بمشاركة الدول الضامنة للسلام والأمن في أوكرانيا”.