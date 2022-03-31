قدمت قبائل مديريات الشرفين والجميمة في محافظة حجة، اليوم، قافلة غذائية متنوعة ورؤس مواشٍ، بالإضافة إلى 25 مليون ريال نقداً، دعما للمرابطين في الجبهات وحملة “إعصار اليمن” في مواجهة العدوان.

وثمّن وكيل المحافظة، محمد القاضي، دعم أبناء الشرفين والجميمة لميادين العزة والكرامة والشرف، وتفاعلهم مع حملة “إعصار اليمن”، وتقديم قوافل العطاء والرجال والتضحيات الكبيرة، دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية. وأكد على أهمية الاستمرار في التحشيد للجبهات، ورفدها بقوافل الرجال والغذاء حتى تحقيق النصر المؤزر.

فيما أكد مدير مديرية المفتاح، أحمد البنوس، في كلمة مديري مديريات الشرفين والجميمة، أن القافلة سيتبعها عدة قوافل .. مشيرا إلى تضحيات قبائل الشرفين والجميمة في الدفاع عن الوطن،ومساندة الجيش واللجان الشعبية.

وأكد استجابة قبائل الشرفين والجميمة لدعوة القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والجهوزية للمشاركة في معركة الدفاع عن الوطن إلى جانب الجيش واللجان الشعبية.

من جانبه، أشار عضو اللجنة التنفيذية في المحافظة، كميل الحاكم، إلى ما يمثله تفاعل القبائل من أهمية في تعزيز الصمود.

حضر تقديم القافلة مديرو مديريات الشرفين والجميمة والمكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية، وأعضاء المجالس المحلية، والمشايخ والأعيان