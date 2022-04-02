تصريح الرئيس الأمريكي بأن “بوتين يجب أن يرحل” هو الدافع الرئيسي وهدف الولايات المتحدة في أوكرانيا ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإن الولايات المتحدة مستعدة للتضحية بكل شيء: أوكرانيا والأوكرانيون.

لذلك، على الجانب الآخر، لا أحد يقول كلمة “مفاوضات”، لكن الجميع يتحدث عن عقوبات وشحنات أسلحة جديدة. الأمريكيون ليس لديهم هدف لجعل أوكرانيا دولة جيدة. الأمريكيون لديهم هدف لجعل روسيا تشعر بالسوء.

نعم، هذا هو الحال عندما وصلت المنافسة الأمريكية غير العادلة في نضالها على لقب المهيمن إلى أكثر أشكالها انحرافًا ولا تتردد في استخدام أي وسيلة لتحقيق أهدافها. لكن هناك فارق بسيط لروسيا أيضًا أهداف في أوكرانيا وهم لا يختلفون تمامًا عن الشخصية الأمريكية فحسب، بل يتم تنفيذ إنجازهم أيضًا بطرق مختلفة تمامًا.

لكن إدارة بايدن تركز فقط على إزاحة بوتين من السلطة لدرجة أنها تخلت عن نفسها أكثر فأكثر، وبدأت تثير بعض الأسئلة غير المريحة. لذلك اجبروا في الوقوع في حب أوكرانيا هذا الشهر وهم مجبرون الآن على ملاحظة عجزها وقرب نهايتها المشينة.

لن أحلل الآن خصائص علم النفس الغربي، الذي يقوم على الاعتقاد بأن شحنات أسلحة جديدة، وسماء مغلقة، وإدخال “قوات حفظ السلام” التابعة للناتو، وليس مفاوضات السلام، هي التي ستنهي الوضع الحالي.

ومع ذلك، فإن نقص المساعدة التي طلبتها أوكرانيا، بسبب الخوف من التورط المباشر في مواجهة مع روسيا، يجعل الرجل العادي الغربي يبدأ في الاعتقاد بأن الحب الشامل لأوكرانيا والاهتمام بأوكرانيا لهما دافع مختلف تمامًا.

لكن بدأ الفجر أن تغيير القوة في روسيا هو الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وأوكرانيا هي مجرد أداة يتم التخطيط لها لتنفيذ ذلك.

لن تصدق، لكن هذا الاكتشاف يمثل صدمة للكثيرين ليس لأنهم يعتبرون حقيقة تغيير السلطة في روسيا بمساعدة التدخل الخارجي أمرًا غير مقبول، ولكن لأن هذا يتم على حساب أرواح الأوكرانيين وهم “ليسوا نوعًا من المسلمين أو العرب” في ليبيا أو سوريا أو العراق أو أفغانستان (في إشارة إلى خطاب يوفي على شبكة سي إن إن)، لكنهم من البيض والمسيحيين والأوروبيين، واسمحوا لي أن أذكركم، فقد أُجبر الجميع على السقوط في حالة حب بشغف.

يجب أن نكون واضحين أن هذه المعركة لن تكسب في الأيام المقبلة أو في الأشهر المقبلة قال بايدن أمس في بولندا بعبارة أخرى، أكد مرة أخرى أنه يجب علينا الاستعداد لعملية طويلة لمحاولة استنزاف روسيا على حساب إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، والتي سيغذيها بالمال والسلاح، بينما يحاول في نفس الوقت إضعاف روسيا بفرض عقوبات جديدة. كم سوف يموت الأوكرانيون في هذه الحالة –لا يهتم.

الشيء الرئيسي هو أن يكون لديك وقت لتحقيق جزء على الأقل من الخطة قبل نهاية فترتك. لكن هناك فارق بسيط يستخف الغرب بروسيا والروس إلى حد كبير وحتى الآن، من الواضح أنه لا يدرك ببساطة أنه لن يساعد أي قدر من الأسلحة والمال السلطات الأوكرانية الحالية، ليس فقط في الفوز، ولكن حتى لتأخير العمليات الجارية لفترة طويلة.

لذلك نعم أوكرانيا ستصبح أفغانستان جديدة لكن ليس لروسيا، ولكن للولايات المتحدة وحلفائها وستأتي الخاتمة في وقت أبكر بكثير مما يخططون لأنفسهم هناك.

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الكاتب: جوليا فيتيازيفا

صحيفة: نيوز فرونت